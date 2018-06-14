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14.06.2018 10:31
Рубрика: Власть

МИД: Штурм порта Ходейда обернется катастрофой для всего Йемена

Текст: Александр Ленин

Штурм порта Ходейда лояльными президенту Абд Раббу Мансуру Хади вооруженными формированиями грозит стать катастрофой для всего Йемена и негативно скажется на урегулировании ситуации в стране.

Хуситы стали чаще наносить удары по коалиции в Йемене

"Указанная операция, как отмечается, осуществляется при поддержке с моря и воздуха со стороны "арабской коалиции", - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства. По некоторым данным, только в первые дни операции имеются сотни убитых с обеих сторон. Поступающие сообщения о начале наступления на красноморский порт вызвали серьезную обеспокоенность в МИД России.

На Смоленской площади озабочены тем, что развитие ситуации может нарушить работу порта Ходейда, через который "в страну ввозится львиная доля продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости, предназначенных для гражданского населения Йемена".

"Если разворачивающиеся в этом районе бои приведут к перекрытию данного канала снабжения, то мирные йеменцы, которым и так приходится сталкиваться с многочисленными лишениями, окажутся в буквальном смысле на грани жизни и смерти. Они встанут перед страшным выбором - погибнуть от ракетно-бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов либо умереть от голода и болезней", - отмечается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве уверены, что "тяжелейший удар будет нанесен и по перспективам политического урегулирования йеменского кризиса".

Небензя: Урегулирование в Йемене может стать образцом решения конфликтов

"Тем более, что в последнее время благодаря соответствующим ооновским усилиям появился целый ряд заслуживающих внимания идей, направленных на то, чтобы прекратить вооруженное противостояние и, наконец, усадить йеменских протагонистов за стол переговоров", - уточнили в ведомстве.

Москва призывает к скорейшей приостановке боевых действий в Йемене. Это, подчеркнули российские дипломаты, даст шанс на реализацию мирных инициатив международного сообщества.

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