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Рубрика: Экономика

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Минкомсвязь и Казначейство закупят софт для госструктур
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск №7592 (129)
Федеральное казначейство и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) займутся централизованными закупками отечественного программного обеспечения (ПО) для нужд федеральных органов власти.

Как следует из постановления правительства, Минкомсвязь будет отвечать за закупки офисного софта и ПО, необходимого для обеспечения информационной безопасности. В зоне ответственности Казначейства - ПО для ведения бюджетного учета. Оба ведомства должны в течение трех месяцев представить в правительство предложения по централизации закупок софта. Переход на отечественное ПО должен завершиться к 2020 году.

Фото: ТАСС
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План перехода появился в июле 2016 года. Но пилотные проекты ведомства начали проводить только к концу 2017-го. Два года - достаточный срок для завершения процесса, но многое зависит от того, насколько активно госструктуры займутся решением задачи, говорит Алексей Раевский, генеральный директор Zecurion.

"Жизненный цикл ПО удлинился, и многие ведомства пока не подошли к той черте, когда необходим переход на новый софт. Более того, подобные процессы связаны с серьезным издержками. В нынешней ситуации это может быть сдерживающим фактором", - добавляет Сергей Плуготаренко, директор РАЭК.

Переход ведомств на отечественный софт завершится к 2020 году

Один из самых трудных вопросов при замене иностранного ПО на отечественное - обеспечение его интеграции совместимости без потерь в работе, отмечает Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП "Отечественный софт". Процесс требует тесного взаимодействия разработчиков и заказчиков. "Но диалог начался, проблемы обозначены, так что сроки, указанные в постановлении правительства, соответствуют реальным графикам, которые разработали ведомства", - считает он.

Плюсы перехода на отечественный софт очевидны. Снижается технологическая зависимость от западных вендоров, покупать российский продукт экономически выгоднее, перечисляет Алексей Раевский. Хотя есть и риски: у нас еще недостаточно зрелые технологии, нет опыта масштабных внедрений и качественной техподдержки.

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