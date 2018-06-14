Субсидии на перевозку зерна для производителей из некоторых регионов могут быть продлены как минимум на год. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного минсельхозом. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Из федерального бюджета предлагается предоставлять субсидии на перевозку железнодорожным транспортом зерна со станций, расположенных в границах Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Омской областей и Красноярского края с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.

Несмотря на то что производство зерна в этих регионах прогнозируется в объеме до 11,7 миллиона тонн при потреблении в среднем до 8,4 миллиона тонн. При этом накопленные запасы выросли более чем на четверть - до 4,7 миллиона тонн.

Производство зерна в новом сезоне с учетом переходящих запасов негативно повлияет на финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей, отмечается в пояснительной записке. Излишки нужно продавать, но высокие транспортно-логистические затраты значительно снижают потенциал вывоза зерна из регионов. Пока, как сообщает минсельхоз, согласовано заявок на общую сумму субсидий в 1,922 миллиарда рублей.

В 2018 году бюджетом уже предусмотрено 1,99 миллиарда рублей на возмещение потерь железнодорожников, возникающих из-за льготных тарифов на перевозку зерна. Дополнительно минсельхоз предлагает выделить на это еще 1,371 миллиарда рублей. Предложения уже подготовлены и направлены в минфин.

На субсидии регионам для перевозки зерна требуется 1,9 миллиарда рублей

Принятие проекта постановления позволит освободить мощности по хранению зерна, снизить переходящие запасы в конце сезона 2017/2018 года, а также увеличить уровень закупочных цен у сельхозтоваропроизводителей в регионах Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов.

Попытку решить вопрос доступа отдельных регионов к международным рынкам замглавы Российского зернового союза Александр Корбут оценивает позитивно, но считает, что властям следовало бы "создать механизм более гибкого реагирования на подобного рода ситуации". Например, перенаправлять средства именно туда, где они в данный момент больше всего требуются. И делать это не в масштабах ежегодного планирования, а как можно более срочно.

Между тем

В России предлагают изменить правила торговли зерном. За образец Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) хочет взять тип правил, который использует Международная ассоциация по торговле зерном и кормами (GAFTA). Как отметил в беседе с "Российской газетой" глава НАЭСП Сергей Балан, в этой сфере "сейчас наблюдается полный хаос". Он приводит простой пример - заключение фьючерсного контракта на поставку зерна. "Я, как продавец, заключил контракт на поставку зерна в августе, а покупатель, пользуясь конъюнктурой рынка, отказывает мне на пороге поставки, - говорит Сергей Балан. - Сумма штрафа, который он должен заплатить, просто смехотворна по сравнению с моими убытками".

По его словам, главная идея состоит в том, чтобы такие случаи были исключены, а в России появился третейский суд, который разбирал бы подобные факты. Новые правила, в частности, будут предусматривать в том числе и типизацию контрактов по торговле зерном.