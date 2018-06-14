Минстрой ищет решение проблемы быстрого выхода из строя лифтов. Модернизации или замены ждет четверть всех подъемников в стране. Сегодня их меняют за счет средств собственников. Программа ускоренной замены позволяет привлечь на эти цели финансирование из бюджетов городов и регионов, кредиты от производителей оборудования. Но этого явно недостаточно, чтобы сократить число поломок лифтов и смертельных случаев на них.

Лифты в России меняют ускоренными темпами, но они выходят из строя слишком быстро. Фото: Photoxpress

Параллельно с поиском денег на лифтовое хозяйство министерство ужесточает за ним контроль. Недавно замглавы минстроя Андрей Чибис направил письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку, курирующему в правительстве вопросы технического регулирования и технологического надзора, в котором сообщил об удручающем положении лифтового хозяйства.

"Правительство проинформировано о сложившейся ситуации и тех шагах, которые предпринимаются на различных уровнях по ее решению. В перспективе планируется совещание на эту тему со всеми заинтересованными участниками", - сообщил Андрей Чибис "Российской газете".

Около 10 тысяч лифтов ежегодно вырабатывают свой нормативный срок службы. При этом по программе ускоренной замены лифтов в 2017-м было заменено более 13 тысяч подъемников, а в 2018-м предусмотрена замена 16 тысяч лифтов. Кроме того, накопилось уже более 100 тысяч нуждающихся в модернизации или замене механизмов.

В очереди на замену или модернизацию в городах России скопилось более 100 тысяч лифтов

"Сегодня кроме региональных программ капремонта инструментов замены лифтов не предусмотрено", - отмечает Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС.

В то же время объем финансирования требуется большой. По мнению эксперта, менять лифты могут позволить себе только города с хорошим бюджетом. Сократить количество старых лифтов без федеральных средств будет сложно, считает он.

Там, где вопрос безопасности лифтов зависит от его эксплуатации, решено усилить контроль. С первого дня осени компании, работающие в сфере обслуживания лифтов, обязаны специальным образом информировать Ростехнадзор о начале своей деятельности. В этом случае служба сможет проверить такие организации на соответствие требованиям, установленным к организациям, занимающимся эксплуатацией лифтов.

За несвоевременное и ненадлежащее выполнение предписаний Ростехнадзора по соблюдению требований безопасности в лифтах компаниям грозит штраф. Увеличиваются штрафы и за нарушение норм эксплуатации лифтов - до 5 тысяч рублей для физических лиц и до 40 тысяч для юридических. При возникновении угрозы для здоровья и жизни граждан суммы штрафов вырастают до 40 и 350 тысяч рублей соответственно.