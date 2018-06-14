Минтруд: Повышение пенсионного возраста не скажется на рынке труда

На рынке труда не должно возникнуть проблем из-за повышения пенсионного возраста. Об этом сказал журналистам министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Он напомнил, что есть закон, запрещающий в объявлениях о найме персонала устанавливать возрастные ограничения для соискателей. И Роструду дано поручение тщательнее следить за его исполнением.

Кроме того, молодые и работники старшего возраста имеют разный опыт, квалификацию, поэтому особо не конкурируют на рынке труда.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, среди официально зарегистрированных безработных превалируют молодые люди 20-34 лет