Москва и Вашингтон изучат возможность встречи Путина и Трампа

Россия и США изучают возможность встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, однако не торопятся оглашать детали предстоящих контактов на высшем уровне.

Переговоры лидеров могут пройти в Австрии, передает ТАСС со ссылкой на старшего директора по Европе и России в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Ричарда Хукера.

"Обе стороны изучают возможность встречи. Я не думаю, что уже приняты какие-либо решения или проработаны детали, однако обе стороны изучают возможность попытаться это сделать", - цитирует собеседника информагентство.

Ранее зарубежные СМИ писали, что общение лидеров России и США может пройти в Вене. Указанный вопрос поднимался в ходе визита Владимира Путина в Австрию на переговорах с канцлером Себастьяном Курцем.