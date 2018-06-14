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14.06.2018 09:06
Рубрика: Власть

Москва и Вашингтон изучат возможность встречи Путина и Трампа

Текст: Александр Ленин

Россия и США изучают возможность встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, однако не торопятся оглашать детали предстоящих контактов на высшем уровне.

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Переговоры лидеров могут пройти в Австрии, передает ТАСС со ссылкой на старшего директора по Европе и России в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Ричарда Хукера.

"Обе стороны изучают возможность встречи. Я не думаю, что уже приняты какие-либо решения или проработаны детали, однако обе стороны изучают возможность попытаться это сделать", - цитирует собеседника информагентство.

Ранее зарубежные СМИ писали, что общение лидеров России и США может пройти в Вене. Указанный вопрос поднимался в ходе визита Владимира Путина в Австрию на переговорах с канцлером Себастьяном Курцем.

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