На Байконуре засохло дерево Гагарина

На космодроме Байконур погибает дерево, высаженное первым космонавтом планеты Юрием Гагариным. Об этом сообщила Герой Советского Союза, первая женщина -космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова.

- Начиная с Юрия Гагарина все космонавты сажают аллею из карагачей - они хорошо и жару переносят, и недостаток влаги. Теперь аллея огромная, но мы каждый раз смотрим, как чувствует себя первое дерево, высаженное Гагариным. Я уже трижды меняла место, где сидит его карагач, но он все равно засыхает, - рассказала Терешкова на пленарном заседании ГД.

Депутат попросила разобраться в причинах гибели карагача. В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Валентине Терешкову с 55-летием полета в космос. Депутаты присоединились к поздравлению продолжительными аплодисментами, пишет РИА Новости.