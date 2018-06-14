На сайте "Матч ТВ" появятся статистика и анализ, которыми пользуются тренеры на ЧМ

Читатели сайта matchtv.ru и подписчики социальных сетей "Матч ТВ" будут получать самую полную и оперативную статистическую информацию по каждой игре чемпионата мира. Глубокий и подробный статистический анализ всех игр мирового первенства будет осуществляться специалистами компании InStat в режиме реального времени, и читатели получат доступ к информации, которой пользуются все тренеры участвующих команд!

InStat - российская компания, являющаяся мировым лидером в области спортивной статистики и анализа. Компания работает с ведущими футбольными, хоккейными, баскетбольными и футзальными командами мира. Среди футбольных клиентов - более чем 2500 клубов, лиг и федераций - от мадридского "Реала" и сборной Франции до футбольных академий и американских колледжей. Кроме того, статистика и аналитика InStat так же активно используется СМИ по всему миру.

"Матч ТВ" в интернете покажет чемпионат мира в полном объеме. Бесплатный просмотр трансляций всех матчей в высоком качестве и в прямом эфире будет у пользователей интернета на сайте matchtv.ru и приложении "Матч!Клуб". Впервые в истории чемпионатов мира во время трансляций пользователи смогут самостоятельно переключать режимы просмотра, используя возможности специальных камер, в числе которых: тактическая камера (паук), боковая камера (офсайд), камера, которая следит за звездными игроками из двух команд. Непосредственно во время трансляции возможен просмотр повторов лучших моментов матча.

Хайлайты матчей, видео-профайлы всех стран-участников будут доступны на всех диджитал-площадках "Матч ТВ". В качестве дополнительного контента к трансляциям футбольных поединков посетители сайта matchtv.ru получат полную статистику турнира, рассказы о звездах чемпионата, интерактивные опросы и голосования, комментарии на самые горячие темы экспертов и блогеров, яркие репортажи спецкоров из всех городов ЧМ-2018, оперативные интервью с игроками и тренерами сборной России, а также самыми интересными участниками главного спортивного события года.