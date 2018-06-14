На сетевых заправках подешевели все виды топлива

С 3 по 10 июня на АЗС крупных (вертикально интегрированных) компаний снизились цены на все виды моторного топлива. В среднем падение символическое - на одну-две копейки за литр Аи-92, Аи-95 и дизеля, но в региональном разрезе дает представление о том, где пока рынок не поддается контролю.

Лучше всего обстоят дела в Ивановской, Архангельской и Омской областях, Красноярском крае и Хакасии, где литр топлива подешевел на 23-34 копейки. Северо-Кавказский округ - единственный, где цены застыли во всех регионах. То же можно сказать по Дальневосточный округ, за исключением Якутии, где Аи-92, Аи-95 и дизель обоих сортов подорожали на 81 копейку.

Похожая ситуация сложилась в Краснодарском крае, где топливо выросло в цене на 39-48 копеек, а также в Крыму и Севастополе, где отдельные марки за неделю прибавили до рубля за литр. Руководство Крыма на селекторном совещании в правительстве 13 июня связывало неукротимый рост цен с отсутствием на полуострове крупной компании (там есть только мелкие трейдеры).

"Заморозка" и незначительное снижение цен практически во всех регионах страны связано с договоренностями между крупными нефтекомпаниями и правительством. Участники рынка пошли на эти меры, так как кабмин снизил для них ставки акцизов на топливо. Предполагается, что если нефтяники нарушат условия договоренностей, то в ответ правительство резко повысит экспортные пошлины на нефтепродукты, как это было сделано во время бензинового кризиса 2011 года.

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий топливный рынок, призвал все регионы вести мониторинг цен. Он пообещал следить за ситуацией в Крыму и других регионах, где пока цены не снизились. Антимонопольная служба со своей стороны рассказывала, что прорабатывает с другими ведомствами и участниками рынка вариант снижения стоимости перевозки топлива железнодорожным транспортом, что может позитивно отразится на конечной цене.