В Орле чиновники и энергетики заключили мировое соглашение: первые обязались принять работы по модернизации системы уличного освещения, а вторые - устранить дефекты и сделать ее мощнее. Таким образом завершилось скандальное разбирательство, длившееся почти год, в течение которого областной центр был погружен в полумрак.

Ситуацию с освещением в Орле удалось разрешить через год после начала конфликта. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Призрачный свет

Как уже рассказывала "РГ", в 2015 году муниципалитет заключил с одной из компаний энергосервисный контракт. В городе модернизировали систему уличного освещения. В мэрии подчеркивают, что соглашение не стоило бюджету ни копейки. Расходы инвестор взял на себя. Вложения ему должны вернуться с прибылью в течение шести лет со дня приемки - при условии достижения оговоренного процента экономии электроэнергии.

- Контракт предусматривал замену 11,6 тысячи светильников и 150 распределительных щитов, - сообщил первый замглавы администрации Орла Олег Минкин. - Также было предусмотрено создание автоматической системы управления наружным освещением, включая дистанционное выявление повреждений.

Заказчиком выступило муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством" (МКУ "УКХ"). Большая часть работ была выполнена в 2016 году. На исполнение контракта отвели 10 месяцев. В 2017-м началась приемка. К тому времени горожане засыпали мэрию жалобами. В Орле появились "слепые пятна". Визуально уровень освещенности на дорогах снизился. Старые фонари передали МУ "ПАТП-1" - муниципальному транспортному предприятию. В декабре прошлого года его признали банкротом, а в феврале этого оно закрылось. Судьба демонтированных светильников остается под вопросом. Впрочем, возвращать их на место все равно не собираются, поэтому больше дум о новых фонарях.

- В силу того что нормы освещенности на ряде улиц не соответствовали требованиям, заказчик работы не принял, - пояснил Олег Минкин. - После этого подрядчик обратился в арбитражный суд.

Инвестор просил обязать "УКХ" принять выполненные им работы. Акт был подписан представителями подрядчика в июне 2017 года. Заказчик подписывать отказался. Вероятно, на решение чиновников повлияла критика - риторика была жесткой. В выражениях не стеснялись даже депутаты городского и областного уровня.

В УГИБДД области подсчитали, что после замены фонарей на некоторых участках возросла аварийность. Из-за слабой освещенности и неразличимой разметки безнаказанными оставались нарушители. Уличные камеры порой не срабатывали, штрафы не выписывались, и деньги в бюджет не поступали. Как было отмечено на заседании региональной комиссии по безопасности дорожного движения, снимки комплексов фиксации нарушений получались размытыми. По ним невозможно было установить госномер автомобиля-нарушителя. Поэтому были забракованы тысячи административных материалов.

Обходной путь

Снять все вопросы могла независимая экспертиза. Достаточно было замерить уровень освещенности на спорных участках. Но стороны долгое время не могли договориться о том, кто и как должен это делать и нужно ли это делать вообще. Без взаимного согласия произвести замеры было невозможно. Хотя вне судебных рамок их все же провели. "Обходной путь" нашли депутаты горсовета. Они поручили городской контрольно-счетной палате проверить законность и результативность использования МКУ "УКХ" бюджетных средств, выделенных на уличное освещение с 1 января 2017 года. Формально аудиторы проверили не исполнение контракта, а работу казенного учреждения.

Выяснилось, что "УКХ" не проводило приемку энергосервисных мероприятий по отдельности. Если бы это условие было выполнено, то спор не дошел бы до суда, не было бы "слепых пятен". Работу должны были контролировать поэтапно, чтобы сразу устранять дефекты. А на следующих участках избежали бы повторных ошибок.

- В ходе контрольного мероприятия были выявлены многочисленные недостатки, - сообщила председатель КСП Татьяна Успенская. - Уровень освещения дорог отдельных улиц не соответствовал проектному значению, не было заменено свыше 300 светильников на деревянных опорах и другое.

В УГИБДД области подсчитали, что после замены фонарей на некоторых участках возросла аварийность

Аудиторы считают, что "УКХ" имело возможность еще в 2016 году направлять инвестору претензии к качеству. Но не делало этого. Только спустя два месяца после истечения установленных сроков заказчик направил исполнителю досудебную претензию. Город же продолжал жить в полумраке.

- Не были представлены в полном объеме протоколы измерения уровня освещения, подписанные исполнителем и представителем аккредитованной электротехнической организации, - продолжает Татьяна Успенская. - Также не были в полном объеме представлены сертификаты соответствия на примененные материалы и оборудование.

Оказалось, что демонтированное оборудование было передано МУ "ПАТП-1" без письменного договора, подтверждающего приемку на ответственное хранение и устанавливающего обязательства сторон. Все это начали делать уже после проверки.

Поставят фонари

В "УКХ" сменился руководитель. И надо отдать должное - новый директор Светлана Климова активно взялась за решение проблемы. Стороны заключили мировое соглашение, которое утвердил областной арбитражный суд. Истец и ответчик отказались от взаимных претензий. Только если не будут соблюдены условия, судебный процесс могут возобновить.

- По мировому соглашению мы обязуемся принять результаты работы по энергосервисному контракту и подписать акты сдачи-приемки, - пояснила Светлана Климова. - А другая сторона должна подготовить новый проект модернизации наружного освещения.

В распоряжении "РГ" имеется текст мирового соглашения и определение арбитражного суда. Муниципалитету отвели пять дней на подписание акта сдачи-приемки. Условие выполнено - акт был составлен еще год назад. Изменить проект модернизации уличного освещения инвестор обязан до 1 ноября 2018 года. Документ должен предусматривать "определение конкретных точек на улицах города Орла, на которых будут проведены работы по повышению уровня освещенности". Энергетики и чиновники займутся этим вместе. Обещают учесть данные управления ГИБДД, которое хорошо знает все проблемные участки.

Проект модернизации надо будет согласовать. И только затем рабочие приступят к "доумощнению" (такой термин использован судом. - Прим. "РГ") светотехнического оборудования. Суд определил, что инвестор установит дополнительно не более 3112 энергосберегающих светильников общей мощностью не свыше 132,32 кВт/час. Словом, после 1 ноября в Орле должно стать светлее. Стороны взяли на себя обязательства подписать "акт выполненных работ доумощнения" в течение десяти рабочих дней с момента его окончания. Все вновь оплатит инвестор. И что особенно важно - суд обязал стороны проводить измерения в каждой точке перед ее приемкой. Поэтому акт доумощнения будет подписан при условии, что уровень освещения соответствует ГОСТу. Сделали бы это в 2016 году - и не было бы проблемы.

Поскольку тяжба заняла целый год, а работы не считались принятыми и оконченными, сроки действия энергосервисного контракта пришлось сдвинуть. Начальной датой достижения экономии суд признал 1 июня 2018 года, а конечной - 31 мая 2024 года. После нее город и получит реальную возможность экономить бюджетные средства, выделенные на уличный свет.