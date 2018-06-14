Наказание за подделку документов предложили ужесточить

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об ужесточении ответственности за подделку документов, а также за использование фальшивок.

За подделку паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего ему различные права, будет грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Использование таких подделок (равно как и их приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта) наказывается лишением свободы на срок до одного года. Это же касается штампов, печатей и бланков.

Смежный законопроект вводит административную ответственность за ряд нарушений.

Так, представление заведомо ложных сведений для получения паспорта либо других документов, удостоверяющих личность, влечет наложение штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей. При этом должностных лиц оштрафуют на сумму от пяти до десяти тысяч рублей.