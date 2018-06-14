Нефть возобновила снижение, опустившись до 76,55 доллара за баррель

Разногласия в ОПЕК по поводу возможного постепенного восстановления уровней добычи нефти привели к тому, что августовские фьючерсные контракты на баррель сорта Brent сегодня подешевел до 76 долларов 55 центов.

Впрочем, процентная негативная динамика была невелика - всего 0,25 процента, а по WTI и того меньше - 0,01 процента. И вряд ли ситуация серьезно изменится до следующей недели - 23 июня пройдет очередная встреча ОПЕК+.

Однако уже к 8:43 по московскому времени падение цен усилилось (-0,31 по Brent и -0,09 по WTI) на фоне реакции рынка на данные по росту добычи черного золота в США. Игроки рынка обратили внимание и на доклад ОПЕК, в котором говорится о росте добычи нефти странами картеля.