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14.06.2018 17:19
Рубрика: Экономика

Новак раскрыл параметры наращивания нефтедобычи в рамках ОПЕК+

Текст: Александра Воздвиженская
24 страны-участницы глобального соглашения об ограничении нефтедобычи (ОПЕК+) в конце июня рассмотрят разные варианты изменения сделки.

В частности, с 1 июля суммарно нефтедобыча может вырасти на полтора миллиона баррелей в сутки, что составляет 87 процентов текущего сокращения производства (1,724 миллиона баррелей). О скорых послаблениях журналистам рассказал 14 июня министр энергетики России Александр Новак, мотивировав озвученные цифры необходимостью сбалансировать рынок. Конкретные параметры министры ОПЕК+ обсудят на заседании мониторингового комитета 21 июня, а также на саммите 22-23 июня.

Нефть возобновила снижение, опустившись до 76,55 доллара за баррель

Соглашение ОПЕК+ действует с 1 января 2017 года. Оно предполагает сокращение добычи в 24 странах (включая Россию) на 1,724 миллиона баррелей в сутки. Цель соглашения - снизить запасы сырья в хранилищах стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) до среднего за пять лет значения и ликвидировать профицит предложения на мировом рынке.

В апреле-мае этого года, по данным Международного энергетического агентства и ОПЕК, цель была достигнута: рынок сбалансировался. На этом фоне, а также в связи с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке цены на нефть выросли до трехлетнего максимума - 80 долларов за баррель, спрос на сырье остался высоким, сланцевые производители в США активизировались и участники соглашения ОПЕК+ задумались над обратным повышением добычи.

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