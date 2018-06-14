Пекин - столица Китая, а уезд Яньцин считается "летней столицей" мегаполиса. Здесь весьма холодно зимой и довольно прохладно летом. Своеобразные географические и климатические условия, особая геологическая среда делают Яньцин "районом льда и снега".
Уезд Яньцин - одна из трех важных зон соревнований Пекинской зимней Олимпиады 2022 года. К этому времени спортсмены со всех уголков мира съедутся к подножию древнего китайского сооружения для участия в спортивном мероприятии. Все они будут не только яростно сражаться за медали, но и любоваться чистым льдом и снегом.
В зоне Яньцин будут расположены пять спортивных площадок. Здесь пройдут состязания в трех важных видах спорта: горные лыжи, бобслей и скелетон. В настоящее время подготовка к зимней Олимпиаде уже официально вступила в "пекинский цикл", в Яньцине полным ходом идут подготовительные работы к этому мероприятию.
Яньцинь привлекательный туристический район, он имеет еще одно название - "дальний сад" Пекина. Это излюбленное место отдыха жителей и гостей столицы. Кроме знаменитого во всем мире участка Великой китайской стены Бадалин славятся и своими природными пейзажами: бескрайним морем цветов, горным комплексом Юйдушань, окруженным водоемами и возвышенностями, живописной местностью Байлихуалан. Одним словом, гостей непременно очарует природа северного Китая. Национальный парк дикой природы Бадалин - заболоченная местность, его еще называют "озеро диких уток". Здесь туристы смогут совершить подъем на гору в окружении раскатистых деревьев, полюбоваться красным морем опавшей листвы на пороге осени, понаблюдать за перелетными птицами, которые останавливаются в этих краях во время сезонной миграции. Площадь Всемирного геологического парка в уезде Яньцин составляет 620,38 кв. м. Уникальная экологически чистая местность с богатыми природными ресурсами была включена ЮНЕСКО в сентябре 2013 года в список главных геологических парков мира. Одновременно с этим он был удостоен названия "Яньцинский всемирный геологический парк Китая". Здесь любой желающий сможет не только провести отпуск, но и стать ближе к природе, раскрыть тайны мироздания.
Благодаря живописной местности Уезд Яньцинь вошел в десятку наилучших дестинаций страны, где распространен агротуризм.
Здесь можно поселиться в одном из уютных пансионатов (гостевых домов), отведать традиционные блюда местной кухни, увидеть народные обычаи, которые бережно сохраняют здесь по сей день. В этом смысле Яньцин замечательное место для знакомства со столичной культурой Поднебесной.
В Яньцине построено множество оригинальных гостевых домов для туристов. Путешественники могут полюбоваться великолепием цветущих садов на юге от реки Янцзы, больше узнать об обрядах, обычаях, традициях северного Китая, насладиться жизнью у подножия Великой китайской стены в окрестностях диких гор. Здесь повсеместно можно встретить символику предстоящей пекинской Олимпиады. Предлагаем посетить эти замечательные места, выбрать подходящий гостевой дом, отведать натуральный нектар из плодов боярышника, в изобилии растущего в этих местах. Даже кратковременное пребывание здесь надолго оставит у вас приятные и незабываемые впечатления.
Как говорят в Китае, "Еда для людей - самое главное". В Яньцине туристы смогут отведать более ста деликатесов народной кухни. Настоящей радостью для гурмана станет торжественный обед, включающий блюда из соевого творога. Кроме того, что у этой кулинарной традиции многовековая история, так это еще очень вкусно, а главное, полезно, что понравится приверженцам здорового питания. Народная свадебная трапеза под названием "Бабаси", "Балюси", чудесное тыквенное меню, уникальный "каменный банкет", блюда, рецепты которых пришли из глубокой древности и были позаимствованы у представителей кочевых народов - каждое из упомянутых деликатесов обладает незабываемым вкусом.
В недалеком будущем, в 2022 году, в Пекине откроется 24-я зимняя Олимпиада. Яньцин искренне приветствует друзей со всего мира и предлагает собраться всем вместе у подножия Великой китайской стены. К приезду гостей здесь уже готовы уютные домики, а на кухнях дымятся ароматные яства. Совсем скоро мы вместе будем наблюдать ожесточенную борьбу за медали и дружно встречать Новый год по китайскому лунному календарю.