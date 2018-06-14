Яньцин находится в северо-западной части Пекина, здесь пролегает участок древнего китайского оборонительного сооружения Бадалин. Это один из знаменитых объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, именно он иллюстрирует всему миру то, как выглядит Великая китайская стена.

Пекин - столица Китая, а уезд Яньцин считается "летней столицей" мегаполиса. Здесь весьма холодно зимой и довольно прохладно летом. Своеобразные географические и климатические условия, особая геологическая среда делают Яньцин "районом льда и снега".

Уезд Яньцин - одна из трех важных зон соревнований Пекинской зимней Олимпиады 2022 года. К этому времени спортсмены со всех уголков мира съедутся к подножию древнего китайского сооружения для участия в спортивном мероприятии. Все они будут не только яростно сражаться за медали, но и любоваться чистым льдом и снегом.

В зоне Яньцин будут расположены пять спортивных площадок. Здесь пройдут состязания в трех важных видах спорта: горные лыжи, бобслей и скелетон. В настоящее время подготовка к зимней Олимпиаде уже официально вступила в "пекинский цикл", в Яньцине полным ходом идут подготовительные работы к этому мероприятию.

Яньцинь привлекательный туристический район, он имеет еще одно название - "дальний сад" Пекина. Это излюбленное место отдыха жителей и гостей столицы. Кроме знаменитого во всем мире участка Великой китайской стены Бадалин славятся и своими природными пейзажами: бескрайним морем цветов, горным комплексом Юйдушань, окруженным водоемами и возвышенностями, живописной местностью Байлихуалан. Одним словом, гостей непременно очарует природа северного Китая. Национальный парк дикой природы Бадалин - заболоченная местность, его еще называют "озеро диких уток". Здесь туристы смогут совершить подъем на гору в окружении раскатистых деревьев, полюбоваться красным морем опавшей листвы на пороге осени, понаблюдать за перелетными птицами, которые останавливаются в этих краях во время сезонной миграции. Площадь Всемирного геологического парка в уезде Яньцин составляет 620,38 кв. м. Уникальная экологически чистая местность с богатыми природными ресурсами была включена ЮНЕСКО в сентябре 2013 года в список главных геологических парков мира. Одновременно с этим он был удостоен названия "Яньцинский всемирный геологический парк Китая". Здесь любой желающий сможет не только провести отпуск, но и стать ближе к природе, раскрыть тайны мироздания.

Прекрасный сад в уютном городе. Фото: Лу Шухуа

Благодаря живописной местности Уезд Яньцинь вошел в десятку наилучших дестинаций страны, где распространен агротуризм.

Здесь можно поселиться в одном из уютных пансионатов (гостевых домов), отведать традиционные блюда местной кухни, увидеть народные обычаи, которые бережно сохраняют здесь по сей день. В этом смысле Яньцин замечательное место для знакомства со столичной культурой Поднебесной.

В Яньцине построено множество оригинальных гостевых домов для туристов. Путешественники могут полюбоваться великолепием цветущих садов на юге от реки Янцзы, больше узнать об обрядах, обычаях, традициях северного Китая, насладиться жизнью у подножия Великой китайской стены в окрестностях диких гор. Здесь повсеместно можно встретить символику предстоящей пекинской Олимпиады. Предлагаем посетить эти замечательные места, выбрать подходящий гостевой дом, отведать натуральный нектар из плодов боярышника, в изобилии растущего в этих местах. Даже кратковременное пребывание здесь надолго оставит у вас приятные и незабываемые впечатления.

Снег танцует на участке Великой китайской стены Бадалин. Фото: Ван Сяофэн

Как говорят в Китае, "Еда для людей - самое главное". В Яньцине туристы смогут отведать более ста деликатесов народной кухни. Настоящей радостью для гурмана станет торжественный обед, включающий блюда из соевого творога. Кроме того, что у этой кулинарной традиции многовековая история, так это еще очень вкусно, а главное, полезно, что понравится приверженцам здорового питания. Народная свадебная трапеза под названием "Бабаси", "Балюси", чудесное тыквенное меню, уникальный "каменный банкет", блюда, рецепты которых пришли из глубокой древности и были позаимствованы у представителей кочевых народов - каждое из упомянутых деликатесов обладает незабываемым вкусом.

В недалеком будущем, в 2022 году, в Пекине откроется 24-я зимняя Олимпиада. Яньцин искренне приветствует друзей со всего мира и предлагает собраться всем вместе у подножия Великой китайской стены. К приезду гостей здесь уже готовы уютные домики, а на кухнях дымятся ароматные яства. Совсем скоро мы вместе будем наблюдать ожесточенную борьбу за медали и дружно встречать Новый год по китайскому лунному календарю.