Олень из Подмосковья предсказал исход матча Россия-Саудовская Аравия

Северный олень Яша, живущий в контактном зоопарке подмосковных Химок, предсказал исход матча сборных России и Саудовской Аравии. Животное выбрало миску с кормом, символизирующую победу футболистов России.

На роль предсказателя результатов матчей ЧМ-2018 Яшу выбрали сами химчане. Они резонно посчитали, что раз именно в Химках расквартировались аж три команды - участницы чемпионата, то и животного-предсказателя нужно выбирать из обитателей местного контактного зоопарка. Еще весной жители провели голосование: кто из животных мог бы испытать свои экстрасенсорные способности? Большинство химчан проголосовали за Яшу.

Предсказывает олень так: перед ним ставят две миски с одинаковым кормом и табличками "да" и "нет" и задают вопрос, на который нужно получить ответ. На вопрос, победит ли сборная России в первом футбольном матче чемпионата, Яша уверенно ответил "да", подойдя к нужной миске.

В "Объединенной дирекции парков" городского округа Химки пообещали задавать Яше вопрос о победителях перед каждой игрой.