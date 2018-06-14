Только в рамках правительственной программы подготовки к проведению чемпионата за счет внебюджетных средств построено 20 отелей - в Волгоградской, Ростовской, Самарской, Нижегородской, Калининградской областях и Республике Мордовия, сообщили в Ростуризме. Эти гостиницы входят в крупные международные сети и в совокупности включают 2,5 тысячи номеров. Кроме того, в некоторых городах-организаторах новые отели появились и вне правительственной программы. Так что дефицита мест нет, как и их избытка.

"На время проведения чемпионата мира отели в Саранске загружены на 100 процентов", - рассказала "РГ" заместитель министра культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия Марина Жулина. К первенству в столице Мордовии построили четыре отеля. В Калининграде также появилось четыре новых отеля. "По данным мониторинга, загрузка гостиниц в период первых двух матчей составляет около 80 процентов, двух последних - около 85 процентов", - отметили в министерстве по культуре и туризму Калининградской области.

В городах-организаторах ЧМ-2018 в рамках правительственной программы построено 20 новых отелей

После чемпионата спрос на гостиницы, конечно, сократится. Например, в отеле Mercure в Саранске свободные места есть уже с 29 июня, рассказали в службе бронирования. Но специалистов пустующие отели после завершения чемпионата не пугают. В том же Саранске нашли оригинальное решение: один из новых отелей на 800 номеров после первенства перейдет в жилой фонд, то есть станет многоквартирным домом. Кроме того, есть расчет на долгосрочный эффект. По мнению Юрия Кравцова из комитета культуры Волгоградской области, чемпионат даст импульс развитию туризма.