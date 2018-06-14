Павел Лунгин назвал Станислава Говорухина образцом для всех режиссеров

Народный артист РФ, режиссер, актер и сценарист, председатель комитета Государственной думы по культуре Станислав Сергеевич Говорухин был образцом для всех российских режиссеров, считает коллега Говорухина, режиссер Павел Лунгин.

"Говорухин во многом был для нас образцом - режиссера, мужчины, джентльмена. Это был человек, который занимался только тем, что ему было интересно и близко", - цитирует ТАСС Лунгина.

Он назвал Станислава Сергеевича "внутренне очень собранным человеком, который действительно любил искусство".

Как добавил Лунгин, именно Говорухин открыл как актера Владимира Высоцкого, сыгравшего одну из главных ролей в легендарном сериале "Место встречи изменить нельзя".

"Они дружили, Владимир снимался в его фильмах, мы открывали Высоцкого благодаря Станиславу Сергеевичу", - напомнил режиссер.

Станислав Говорухин скончался утром в санатории Барвиха после тяжелой и продолжительной болезни.