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14.06.2018 12:50
Рубрика: Власть

Песков прокомментировал упреки в адрес России

Текст: Кира Латухина

Чемпионат мира по футболу заслонил политические и не относящиеся к спорту упреки в адрес России.

"Все страны друг друга упрекают в расизме, в гомофобии и так далее. Вы знаете, это у всех стран такая забава, и все эти упреки не имеют никакого отношения к чемпионату мира по футболу", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: РИА Новости
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"Как раз вчера президент Путин отмечал, что футбол был и остается вне политики, и это очень важно, поэтому это совершенно разные измерения, и сейчас главное - это измерение футбола", - подчеркнул представитель Кремля. Так он ответил на вопрос, может ли чемпионат мира пресечь претензии других стран к России, включая темы санкций и Украины.

Песков также прокомментировал совет главы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой не вступать в связи с иностранцами во время ЧМ. "Что касается наших российских женщин, наверное, они сами разберутся со всеми своими вопросами. Это - лучшие женщины в мире", - сказал он, добавив, что этот вопрос никак не относится к администрации президента.

Пресс-секретарь президента также напомнил, что в паспорте болельщика написано: "Нет расизму". "Это, наверное, лучшим образом характеризует атмосферу этого праздника, и с каким подходом в России в эту атмосферу праздника погружаются", - заключил он.
 

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