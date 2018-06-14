Новости

Гергиев: Выход из группы - минимум для сборной России на ЧМ 23:26
В Минобороны назвали фейком информацию о "приведении ЧФ в боеготовность" 23:01
Россия и Саудовская Аравия попробуют расширить список участников ОПЕК+ 22:35
Светлаков ставил на победу 7:0 в матче России и Саудовской Аравии 22:32
Ван Бастен оценил матч России и Саудовской Аравии 22:30
Владелец "Спартака" назвал игру Головина шедевральной 22:20
Юрий Газинский: Следующая мечта - качественно сыграть с Египтом 22:14
На сетевых заправках подешевели все виды топлива 21:52
Роберто Карлос: Мне очень понравилась сборная России 21:44
Четверо детей пострадали при взрыве машины в Киеве 21:22
В Турции напали на сторонников правящей партии: трое погибших 20:54
Как мексиканцы и бразильцы болели в Ростове за Россию 20:45
Денис Черышев признан лучшим игроком матча открытия ЧМ-2018 20:22
Страны ЕС одобрили введение импортных пошлин против США 19:48
Алан Дзагоев получил травму в матче против Саудовской Аравии 19:44
В Дагестане в крупной аварии погибли три человека 19:30
В Москве закрыта станция метро "Воробьевы горы" 19:10
Робби Уильямс спел на открытии чемпионата мира по футболу в России 18:51
Глава МИД БиГ: Ожидаю прекрасного футбола на ЧМ-2018 18:44
У кота-оракула ЧМ-2018 Ахилла появилось свое реалити-шоу 18:43
Юрий Газинский забил первый гол ЧМ-2018 18:40
В Волгограде открылся фестиваль болельщиков ЧМ-2018 18:40
В Волгограде суд арестовал владельца лодочной станции 18:33
В Ярославле задержан посадивший сына на цепь мужчина 18:30
Электромобилям могут разрешить бесплатную парковку 18:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018
Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018
14.06.2018 21:47
Рубрика: Экономика

Цель и средства

Банк России может снизить ключевую ставку до нейтрального уровня
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск №7592 (129)
У Банка России есть аргументы как для снижения ключевой ставки на заседании совета директоров 15 июня, так и для ее сохранения, считают опрошенные "РГ" аналитики. К принятию первого варианта ЦБ может склонить низкая инфляция и желание быстрее перейти к нейтральной денежно-кредитной политике, ко второму - выросшие инфляционные ожидания и взлет цен на бензин.

В последний раз ЦБ снижал ставку в марте - до текущих 7,25 процента. На апрельском заседании ставка сохранилась: регулятор объяснил это неопределенным влиянием падения рубля на инфляцию и другими проинфляционными рисками. В итоговом релизе ЦБ еще раз указал, что денежно-кредитная политика станет нейтральной в 2018 году (под этим подразумевается ключевая ставка 6-7 процентов).

Клиенты банков смогут требовать снижения процентов по кредитам

По мнению главного аналитика Бинбанка Антона Покатовича, ЦБ может объявить о снижении ставки до семи процентов и переходе к нейтральной ДКП уже сегодня. Причины - низкая инфляция в 2,4 процента, устойчивый к санкциям рубль и нуждающийся в стимулировании рост экономики, говорит он. Если ставка упадет сегодня, то ЦБ возьмет долгосрочную паузу в ее снижении - скорее всего, до конца года, отмечает Покатович.

Шансы на понижение ключевой ставки и ее сохранение на сегодняшнем заседании практически равновероятны, считает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Удержать ЦБ от снижения могут рост инфляционных ожиданий (увеличились в мае до 8,6 процента с апрельских 7,8 процента) и скачок цен на бензин, допускает он. С другой стороны, ЦБ имеет отличный шанс достигнуть столь ожидаемого уровня нейтральной ставки, пока сверхвысокий спред между ставкой и инфляционными показателями этому способствует, говорит Поддубский. В итоговом релизе ЦБ, вероятно, выберет осторожный тон, принимая во внимание проинфляционные риски от роста цен на топливо и планируемого повышения НДС до 20 процентов, полагает аналитик Росбанка Анна Заигрина. При этом регулятор отметил, что низкие значения инфляции сохраняют возможность для дальнейшего смягчения монетарных условий, добавляет она.

Ключевая ставка снизится в 2018 году еще максимум три раза

По мнению начальника отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгения Волкова, ЦБ в 2018 году снизит ставку еще два раза, максимум - три. По оценке эксперта группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрия Куликова, к концу года ключевая ставка опустится до 6,75-7 процентов.

Главное сегодня

СМИ: Трамп на саммите G7 назвал Крым российским
ФНС начнет массовую рассылку уведомлений на уплату налогов за 2017 год
Медведев пообещал сохранить все льготы по НДС
В ГД назвали размещение военных сил Украины на Азове игрой на публику
В Кремле появилось новое управление