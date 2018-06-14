У Банка России есть аргументы как для снижения ключевой ставки на заседании совета директоров 15 июня, так и для ее сохранения, считают опрошенные "РГ" аналитики. К принятию первого варианта ЦБ может склонить низкая инфляция и желание быстрее перейти к нейтральной денежно-кредитной политике, ко второму - выросшие инфляционные ожидания и взлет цен на бензин.

В последний раз ЦБ снижал ставку в марте - до текущих 7,25 процента. На апрельском заседании ставка сохранилась: регулятор объяснил это неопределенным влиянием падения рубля на инфляцию и другими проинфляционными рисками. В итоговом релизе ЦБ еще раз указал, что денежно-кредитная политика станет нейтральной в 2018 году (под этим подразумевается ключевая ставка 6-7 процентов).

По мнению главного аналитика Бинбанка Антона Покатовича, ЦБ может объявить о снижении ставки до семи процентов и переходе к нейтральной ДКП уже сегодня. Причины - низкая инфляция в 2,4 процента, устойчивый к санкциям рубль и нуждающийся в стимулировании рост экономики, говорит он. Если ставка упадет сегодня, то ЦБ возьмет долгосрочную паузу в ее снижении - скорее всего, до конца года, отмечает Покатович.

Шансы на понижение ключевой ставки и ее сохранение на сегодняшнем заседании практически равновероятны, считает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Удержать ЦБ от снижения могут рост инфляционных ожиданий (увеличились в мае до 8,6 процента с апрельских 7,8 процента) и скачок цен на бензин, допускает он. С другой стороны, ЦБ имеет отличный шанс достигнуть столь ожидаемого уровня нейтральной ставки, пока сверхвысокий спред между ставкой и инфляционными показателями этому способствует, говорит Поддубский. В итоговом релизе ЦБ, вероятно, выберет осторожный тон, принимая во внимание проинфляционные риски от роста цен на топливо и планируемого повышения НДС до 20 процентов, полагает аналитик Росбанка Анна Заигрина. При этом регулятор отметил, что низкие значения инфляции сохраняют возможность для дальнейшего смягчения монетарных условий, добавляет она.

Ключевая ставка снизится в 2018 году еще максимум три раза

По мнению начальника отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгения Волкова, ЦБ в 2018 году снизит ставку еще два раза, максимум - три. По оценке эксперта группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрия Куликова, к концу года ключевая ставка опустится до 6,75-7 процентов.