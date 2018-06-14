Вольные люди, как еще называют казаков, соревновались в рубке лозы шашкой, стрельбе из пневматической винтовки, жиме гири, метании бревна и других дисциплинах.

Многочисленный десант Семиреченского казачьего войска высадился несколько дней назад на стадионе футбольного клуба "Абдыш-Ата". Не считая зрителей, одних только участников здесь собралось более 300 человек. Со всех уголков Чуйской области в Кант приехали взрослые казаки и кадеты, среди которых, кстати, было немало девочек. Участников разбили на семь возрастных групп - от 10 лет до 41 года и старше.

Весь стадион поделили на секторы, где одновременно шли состязания по девяти видам дисциплин. Одни наматывали круги, совершая трехкилометровый кросс, другие демонстрировали свое мастерство владения шашкой, третьи метали на точность ножи. Рядом участники игр поднимали гири и бросали солидных размеров бревно. На соседней огороженной спортивной площадке из пневматических винтовок вели огонь по воздушным шарам. Соревнования проходили под задорные казачьи песни, которые исполняли весь день артисты ансамбля песни и пляски "Хмель" и хора "Станица".

Куда ни глянь, везде кипели нешуточные страсти, но больше всего азарт чувствовался там, где шли схватки на ножах (резиновых) и состязались борцы. Этот вид борьбы казаки называют "наломка", главная его особенность в том, что надо свалить соперника на землю, держась при этом за его пояс. Особый интерес у зрителей вызвала схватка казака по имени Василий и представителя клуба исторической реконструкции "Гвардия" Рустама. (Команда "рыцарей" не только провела здесь показательные бои в доспехах, но и участвовала в состязаниях.) "Гвардеец" выглядел гораздо массивнее и, казалось, только благодаря этому мог легко одолеть казака. Но не тут-то было! Хотя Рустаму и удавалось иногда немного приподнять Василия, сломать его "рыцарь" так и не сумел. Молодой казак оказался на редкость стойким и ловким, несколько раз он чуть не уложил соперника на лопатки. Как ни подзадоривали борцов болельщики, дружно выкрикивая их имена, победителя в этом поединке так и не определили.

Зрелищно выглядели выступления мастеров фланировки - упражнений с казачьей шашкой. Определить лучших судьям было нелегко, потому что виртуозное владение холодным оружием продемонстрировали многие участники. Еще один вид состязаний с шашкой - рубка пластиковой бутылки и лозы, которая крепится с помощью специального устройства в вертикальном положении. Чтобы победить, нужно, начиная с макушки, срезать ее как можно больше раз. Без специальной подготовки справиться с такой задачей непросто. Некоторым кадетам, например, удавалось лишь перерубить прут пополам. Между тем было немало и таких ребят, которые шашкой буквально кромсали лозу на мелкие кусочки, что считается высшим классом.

Масштабные казачьи игры провели при поддержке представительства Россотрудничества в КР. Как отметил присутствовавший на шермициях ее руководитель Эдуард Крусткалн, казачье движение развивается и способствует укреплению дружеских отношений между Россией и Киргизией. Важно, что в движении участвует все больше молодежи, которой есть на кого равняться.

- Молодежь тянется к нам, - утверждает войсковой атаман Союза казаков Семиречья Александр Зуев. - Воспитываем их патриотами, учим уважать старших. Постоянно проводим соревнования по футболу и другим видам спорта, организуем туристические походы в горы.

Кстати



Спортивные игры шермиции зародились в давние времена у донских казаков. Показательные выступления и бои проводились на праздниках. Сегодня они развиваются как этноспорт и дань традициям предков. В Киргизии первые шермиции прошли в 2016 году. Тогда в них участвовало только 20 кадетов, в прошлом году состязались также взрослые казаки. Всего было 100 участников, нынче же их более 300.