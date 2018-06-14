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14.06.2018 21:58
Рубрика: Экономика

Поможет ли "Газпрому" "заморозка" решения суда по спору с "Нафтогазом"

Текст: Александра Воздвиженская
Тот факт, что апелляционный суд округа Свеа (Швеция) принял сторону российской газовой компании и "заморозил" решение Стокгольмского арбитража по контракту об украинском транзите, говорит о более высоком шансе на успех разрешения спора между "Нафтогазом" и "Газпромом" в пользу последнего, считают юристы, опрошенные "РГ". Они солидарны с юристами российской компании в том, что обжаловать "заморозку" "Нафтогаз" не сможет.

13 июня шведский суд удовлетворил ходатайство "Газпрома" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения арбитража от 28 февраля этого года. Оно касается условий транзита российского газа через Украину, и "Газпром" с ним не согласился. "Нафтогаз" уже заявил, что апелляционная инстанция приняла решение, не узнав мнение украинской стороны, поэтому он скоро представит суду контраргументы.

Апелляционный суд вынес решение, на основании которого "Газпром" теперь может идти в суды стран, где у него арестовали активы, то есть в Швейцарию и Нидерланды, говорит партнер юридической компании "НАФКО-Консультанты" Ирина Мостовая. На этом основании до решения по основной апелляции  в том же суде округа Свеа газовая российская компания уже может выстраивать защитную политику своих активов.

Новак: Россия может помочь "Газпрому" в связи с арестом его активов

Апелляционный суд Швеции - не последняя инстанция, но он может отменить решение Стокгольмского арбитража, так как стоит выше. К нему, по словам Мостовой, не раз обращались российские компании - в частности, при близком рассмотрении дел у Стокгольмского суда не всегда бывает достаточно компетенций для вынесения тех или иных решений.

"Нафтогаз" может обратиться, например, с жалобой в Верховный суд Швеции, но для этого стоит поторопиться. "Насколько мне известно, для обращения с такого рода претензией есть не более 15 дней, и далее решение может иметь необратимую силу. Верховный суд при этом будет, в первую очередь, смотреть на соблюдение должных формальных процедур, которые "Газпром", очевидно, исполнил безукоризненно", - полагает Мостовая.

Как правило, приостановление исполнения дается на весь период апелляционного разбирательства, говорит советник BGP Litigation Илья Сорокин. "Важно учесть, что апелляционный суд вправе обязать сторону, просящую о приостановлении, предоставить обеспечение (обычно в денежной форме) на случай, если оспаривание арбитражного решения не будет для нее успешным и противная сторона понесет убытки в связи с приостановлением", - подчеркивает юрист.

"Заморозка" исполнения арбитражного решения не гарантирует успех, но "коли суд прислушался к ходатайству о приостановке исполнения, то это может означать, что у суда есть сомнения в правильности решения арбитража", считает управляющий партнер юридической фирмы "Кульков, Колотилов и партнеры" Максим Кульков. "Такую ситуацию можно считать как первый успешный шаг "Газпрома" на пути к обжалованию", - добавляет Сорокин.

Обжалование решения основного вердикта Стокгольмского арбитража пока находится в неизвестной плоскости, напоминает Мостовая. Но как минимум до рассмотрения жалобы "Газпрома" по существу его активам ничто не грозит, констатирует руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов.

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