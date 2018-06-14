В республике приступили к разработке методики госрегулирования цен на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения. Но когда начнется ее внедрение, неизвестно. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Киргизии.

Закон есть, процедуры нет

Законы об обращении лекарственных средств и изделий медицинского назначения в республике были приняты в августе 2017 года. Через полгода после того как важные документы вступили в силу - произошло это в январе 2018-го, - выяснилось, что, пожалуй, самые главные их нормы не работают. Речь идет о праве, которое получило правительство КР, - регулировать цены на медикаменты и медизделия в стране.

Так, в пятой статье законов говорится: "Государственное регулирование отношений в сфере обращения лекарственных средств (медицинских изделий) из Национального перечня жизненно важных лекарственных средств (медицинских изделий) осуществляется путем определения эффективной политики ценорегулирования". А в 22-й и шестой статьях уточняется: "Методика формирования цен определяется правительством республики".

О том, что государство должно, наконец, получить соответствующее право вмешиваться в процесс установления стоимости медпрепаратов в аптеках, говорилось давно. Лекарства в аптеках республики дорогие, что вызывает возмущение киргизстанцев. В наши дни зайти в Интернет и сравнить цены на медикаменты в КР и, например, в РФ или Казахстане несложно. Во многих случаях оказывается, что у ближайших соседей те же самые препараты стоят в три-четыре, а то и в 10 (!) раз дешевле.

- За ампулу лекарства для онкобольного в Бишкеке платят больше 20 тысяч сомов, тогда как в Алматы - восемь, а в России - всего четыре тысячи. Какие же бешеные накрутки у киргизских фармкомпаний! Они просто наживаются на людском горе, - настаивает исполнительный директор фонда "Помогать легко" Динара Аляева.

И вот, когда правительство, казалось бы, гарантировало себе право регулировать цены, выяснилось: методики, по которой определяется стоимость лекарств, нет. Иными словами, автомобиль вроде бы собрали, но ехать он не может - нет двигателя.

Падение будет значительным

То, что проблема именно в этом, на днях подтвердили представители министерства здравоохранения. Разработка методики началась, но когда начнется ее внедрение - неясно. Выступая на пресс-конференции, начальник управления организации фармацевтической деятельности департамента лекарственного обеспечения Мариям Джанкорозова, в частности, сказала: "Быстро этот процесс не пойдет, потребуются, в том числе, законодательные изменения. В первую очередь вопрос коснется льготных лекарств, а это порядка 60 наименований. Кроме того, важно провести мониторинг цен на препараты. За основу будет взят международный опыт регулирования, когда выбирают несколько стран, в которых мы будем следить за ценами на лекарства. В этом случае мы сможем потребовать от импортеров снизить цены, если они в других странах ниже".

Она также отметила: ""После того как система регулирования начнет работать, стоимость лекарств снизится в разы. Сказать конкретно, насколько упадут цены на лекарства, мы не можем, но падение будет значительным. Например, наши коллеги из Азербайджана сообщили, что у них цены на отдельные лекарства снизились в десять раз".

Ой ли?

Независимые эксперты сомневаются в том, что именно так и будет. Стоимость препаратов и медизделий, конечно, уменьшится. Но вряд ли в десять раз. Потому что фундаментальные причины высоких цен на лекарства в аптеках страны ни закон, ни разрабатываемая методика все-таки не устраняют.

Во-первых, Киргизия как была до принятия законов критически зависимой от импорта фармацевтической продукции, так и остается. По данным департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники (ДЛОиМТ) минздрава КР, 97 процентов всех лекарств в стране завозные. И в будущем ситуация не изменится.

Во-вторых, правила игры на фармрынке страны диктуют несколько крупных компаний, которые и поставляют препараты. По мнению главы Ассоциации программ снижения вреда "Партнерская сеть" Айбара Султангазиева, именно отсутствие альтернативных импортеров на рынке приводит к дороговизне лекарств.

- Цены устанавливают фармкомпании, и, конечно, им невыгодно их снижать, - пояснил он. - К примеру, пациенты после трансплантации органов покупают медикаменты, которые стоят в республике в два раза дороже, чем в других странах. То же самое происходит и с онкологическими больными.

Министром здравоохранения КР сегодня является человек, который ранее возглавлял Фармацевтический союз Киргизии, - Космосбек Чолпонбаев. Вот как он объяснил дороговизну лекарств в стране: "Возмущение пациентов, как и представителей правозащитных организаций, понятно, но кто подсчитал, какие расходы несут импортеры? Начнем с того, что поставщики приобретают у производителей лекарства за валюту, а ее курс постоянно меняется. Затем необходимо учесть транспортные расходы, так называемую ввозную пошлину, аренду помещений под аптеки. Она тоже везде разная. Естественно, это сказывается на цене препаратов. Кроме всего прочего, нужно платить зарплату провизорам. Это ведь не продавцы в магазине, которых можно обучить торговать продуктами или одеждой за несколько месяцев. У нас могут работать только специалисты в области фармакологии. Конечно, с вхождением республики в Евразийский экономический союз таможенные границы сняты, но это не значит, что препараты у производителей стали дешевле".

По словам экс-министра здравоохранения КР Талантбека Батыралиева, поставка в республику медицинских препаратов считается одним из самых прибыльных видов бизнеса.

Как отмечают эксперты, один из немногих действенных способов влияния на цены на лекарства - их производство в республике. Попытки наладить его предпринимались неоднократно, однако, к сожалению, провалились из-за экономической неэффективности. Без государственной поддержки такие предприятия в стране не выживают.

В силу всего сказанного киргизстанцам не стоит особо надеяться на значительное снижение цен на лекарства в будущем. Впрочем, даже пяти- или 10-процентное уменьшение стоимости препаратов в аптеках, если оно произойдет, положительно отразится на небогатом бюджете граждан КР.

И на том спасибо.

Справка "РГ"



В национальный перечень жизненно важных лекарств КР входит более 400 наименований препаратов и изделий медицинского назначения, применяемых при сердечно-сосудистых, легочных, желудочно-кишечных, онкологических, инфекционных и других заболеваниях, угрожающих жизни пациента.

Тем временем

В республике создадут базу данных медикаментов. По словам консультанта Нургуль Аднаевой, база позволит отследить весь путь лекарства от производителя до потребителя, узнать, какой препарат сколько стоит и как эффективно бороться с контрабандой.

Кстати



Один из успешных примеров госрегулирования цен на социально значимую продукцию - устанавливаемый правительством КР в зимний период временный контроль стоимости угля. Обычно это происходит в том случае, когда твердое топливо дорожает более чем на 20 процентов. В минувший осенне-зимний период госрегулирование осуществлялось в течение 90 дней и позволило держать цены на уголь на приемлемом для населения уровне.