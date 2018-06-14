Пресс-секретарь Белого дома опровергла сообщение о своей отставке

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс написала в Twitter, что не собирается покидать свой пост в конце года. Таким образом, она опровергла ранее распространенную телеканалом CBS информацию.

"CBS, может быть, знает что-то о моих планах и моем будущем, чего я не знаю? - цитирует ТАСС сообщение пресс-секретаря американской администрации. - Я была на мероприятии в детском саду своей дочери, когда они сообщили о моих "планах покинуть Белый дом", даже не пообщавшись со мной".

Сандерс заверила, что ей нравится ее работа, и для нее "большая честь работать с президентом Дональдом Трампом".

CBS в своем материале сослался на источники в администрации американского лидера. Они рассказали, что Сандерс сообщила нескольким друзьям "о своих планах уйти в отставку". По данным телеканала, уволиться планирует и ее первый заместитель - Радж Шах.