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14.06.2018 05:03
Рубрика: В мире

Пресс-секретарь Белого дома опровергла сообщение о своей отставке

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс написала в Twitter, что не собирается покидать свой пост в конце года. Таким образом, она опровергла ранее распространенную телеканалом CBS информацию.

Дональд Трамп решил взять отгул

"CBS, может быть, знает что-то о моих планах и моем будущем, чего я не знаю? - цитирует ТАСС сообщение пресс-секретаря американской администрации. - Я была на мероприятии в детском саду своей дочери, когда они сообщили о моих "планах покинуть Белый дом", даже не пообщавшись со мной".

Сандерс заверила, что ей нравится ее работа, и для нее "большая честь работать с президентом Дональдом Трампом".

CBS в своем материале сослался на источники в администрации американского лидера. Они рассказали, что Сандерс сообщила нескольким друзьям "о своих планах уйти в отставку". По данным телеканала, уволиться планирует и ее первый заместитель - Радж Шах.

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