Президент Хорватии приедет на ЧМ-2018 поддержать национальную команду

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович поедет на Чемпионат мира-2018 в Россию поддержать хорватскую сборную. Об этом политик, согласно информации mondo.rs, заявила на пресс-конференции в Брюсселе, подчеркнув, что политические разногласия не должны влиять на спорт.

"Думаю, что политические и иные разногласия не должны отражаться на спорте", - ответила хорватский лидер на вопрос журналиста, которого интересовало готовность лидеров Евросоюза согласовать позицию по бойкотированию ЧМ-2018. При этом Грабар-Китарович добавила, что она не разговаривала об этом с первыми лицами ЕС. На таком развитии событий, по ее словам, настаивали лишь отдельные депутаты Европарламента, которым политик однозначно ответила, что "футбол - это самая объединяющая игра в мире".

Между тем в Хорватии успешно прошли презентации ЧМ-2018, организованные местным футбольным союзом при поддержке российского посольства в Загребе.

"Я уверен, что Россия проведет один из лучших Чемпионатов мира в истории, и мы получим отличную возможность оценить российское гостеприимство", - подчеркнул на одном из таких мероприятий президент Футбольного союза Хорватии Давор Шукер.

Болельщики, которые не смогут поехать в РФ, будут иметь возможность поболеть за свою команду в самом центре Загреба, отметил глава хорватской столицы Милан Бандич. "Загреб - город-побратим Москвы и Санкт-Петербурга, а спорт объединяет дружеские народы: хорватский и русский", - сообщил мэр.

"Футбол - это локомотив развития российско-хорватских отношений, а Бандич и Шукер оказывают огромную помощь в этом деле. Россия готова к проведению Чемпионата мира по футболу и открыто шлет всем приглашение посетить это праздник", - отметил посол РФ в Хорватии Анвар Азимов, добавив, что, по его мнению, "спорт должен быть исключительно на службе мира и дружбы".