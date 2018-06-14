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14.06.2018 15:44
Рубрика: Власть

Президент Панамы пригласил Путина с визитом в страну

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле со своим панамским коллегой Хуаном Карлосом Варелой и получил приглашение посетить Панаму.

"Ваша сборная впервые играет на чемпионате мира, приехало немало болельщиков. Как по нашим документам проходит, около 4 тысяч болельщиков из Панамы. Желаем успехов вашей сборной", - заявил в начале встречи Владимир Путин.

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"И конечно, рад возможности поговорить о наших двусторонних отношениях, - продолжил российский лидер. - Объем торговли пока очень скромный, но есть над чем работать, чем заниматься. <…> Знаю, что вместе с вами приехала представительная делегация деловых кругов, и сегодня, по-моему, должна пройти встреча бизнесменов из Панамы с российскими коллегами в рамках Торгово-промышленной палаты", - добавил он.

Варела, в свою очередь, поздравил Путина с проведением чемпионата мира по футболу в России. "Безукоризненная организация мероприятия - с технической точки зрения, с точки зрения безопасности, - похвалил он. - Это поистине историческая встреча, потому что впервые президент Панамы, президент России встречаются в Кремле". Также Варела поблагодарил за подготовку панамских специалистов в РФ и выразил надежду, что эта встреча откроет путь к развитию и укреплению двусторонних отношений, после чего перешел к конкретике.

"Панама некоторое время назад закончила проект расширения Панамского канала. Таким образом, наша страна стала настоящим транспортным хабом, с точки зрения логистики, как по морскому пути, так и по воздушному пути. Мы полагаем, что прямое авиасообщение между нашими столицами позволит нам укрепить и развивать далее наши двусторонние отношения, в том числе торгово-экономические", - заявил Варела.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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"Хотя мы не очень большая по количеству населения страна, в Панаме живет всего 4 миллиона человек, тем не менее, наша экономика стабильно растет, и мы стали одним из важных акторов в латиноамериканском регионе. Наша роль в этом регионе растет", - подчеркнул панамский лидер. Кроме этого, Панама - нейтральна и является идеальным местом для развития и продолжения политического диалога и достижения консенсуса по разным вопросам, добавил Варела.

"В нашем правительстве есть установка на развитие отношений с такими державами как Россия, Индия, Китай для того, чтобы расширять наше торгово-экономическое сотрудничество. Надеюсь, что вы, господин президент, сможете посетить нашу страну с визитом для того, чтобы собственными глазами увидеть Панамский канал, увидеть нашу страну и познакомиться с нашим народом, - заявил Варела. - Нас объединяет видение по многим аспектам международной повестки дня, в том числе некоторая общая деятельность с Си Цзиньпином, главой Китая. Надеемся, что мы вместе сможем действовать, чтобы находить развязки различных конфликтов, которые сейчас наблюдаются. Панама всегда выступала за диалог как главный инструмент для решения конфликтов".

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