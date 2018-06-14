Реорганизовано пять управлений, причем одно из них - по применению информационных технологий и развитию электронной демократии - преобразуется в управление президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Оно также будет заниматься обеспечением деятельности главы государства по вопросам госполитики в области развития цифровой инфраструктуры и по вопросам применения информационно-коммуникационных технологий.

Управление президента по внутренней политике должно будет в том числе готовить и представлять главе государства и руководителю его администрации предложения по вопросам определения приоритетных направлений госполитики в области развития местного самоуправления, а также заниматься обеспечением взаимодействия президента с органами местного самоуправления и объединениями муниципальных образований. Экспертное управление получает еще функцию обеспечения деятельности президента по вопросам применения цифровых технологий, а также по вопросам технологического развития. На управление по обеспечению деятельности Госсовета возложена в том числе организация и обеспечение взаимодействия президента с экспертными организациями, мониторинг и анализ социальных процессов. И наконец управление по общественным проектам займется в том числе информационно-аналитическим и организационным обеспечением реализации президентом его конституционных полномочий по определению основных направлений государственной молодежной политики и государственной политики в области патриотического воспитания, а также анализом и прогнозированием развития сетевых проектов в целях подготовки докладов и предложений по реализации таких проектов для представления президенту и главе его администрации.

Общее руководство деятельностью управлений по внутренней политике, по обеспечению деятельности Госсовета, по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, по общественным проектам осуществляет первый замруководителя администрации президента, следует из указа.

Общее руководство деятельностью управлений по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, по вопросам противодействия коррупции, а также управления протокола президента осуществляет глава администрации Кремля.

Напомним, что накануне Владимир Путин произвел серию назначений в своей администрации.