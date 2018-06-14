Новости

В Дамаске начали выпускать колбасу для Европы 07:07
Вертолет вылетел в находящийся под угрозой подтопления район Камчатки 06:57
Пятерых кореянок выслали из Сингапура за митинги во время саммита 06:51
Производство промышленной продукции растет четвертый месяц подряд 06:37
Дело обвиняемого в изнасилованиях Сталлоне направлено в прокуратуру 06:23
Атомную электростанцию "Фукусима-2" выведут из эксплуатации 06:23
О погибших в Сирии медсестрах в ЕАО будут напоминать золотые птицы 06:07
Из Сеула во Владивосток открылся новый прямой авиарейс 05:39
В Перу нашли второе крупное захоронение принесенных в жертву детей 05:28
Медики рассказала о состоянии пострадавших в ДТП в Дагестане 05:22
Пресс-секретарь Белого дома опровергла сообщение о своей отставке 05:03
В Киеве рассказали о намерении Украины обмануть МВФ 04:50
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5 04:25
Пушков: Трамп не сможет вывести войска из Южной Кореи 04:17
Дональд Трамп решил взять отгул 03:59
Россияне назвали гостеприимство главным достоинством нации 03:47
Аргентинские заключенные объявили голодовку из-за ЧМ-2018 03:23
Военные Колумбии уничтожили 16 повстанцев 03:07
В сирийской Думе за сутки обезвредили 60 взрывных устройств 02:53
Застрелившая студентку американка избежала пожизненного срока 02:46
Мэром города в США впервые стала афроамериканка 02:26
Трамп заявил о пользе личных встреч с Путиным 02:17
Асад заявил о невмешательстве России во внутренние дела Сирии 01:52
В небе над Аляской столкнулись два самолета 01:27
Генассамблея ООН осудила действия израильтян в Секторе Газа 01:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики дали прогноз погоды на июль
Синоптики дали прогноз погоды на июль
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Стратегические бомбардировщики Ту-95 оснастят новыми системами
Стратегические бомбардировщики Ту-95 оснастят новыми системами
14.06.2018 06:37
Рубрика: Экономика

Производство промышленной продукции растет четвертый месяц подряд

Текст: Тарас Фомченков

За период с января по май 2018 года индекс ИПЕМ-производство вырос на 1,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщается в официальном пресс-релизе Института проблем естественных монополий (ИПЕМ). Этот же индекс в мае вырос на 2,6 процента по сравнению с маем-2017.

Растет и спрос, отметили аналитики. Соответствующий индекс в последний месяц весны вырос на 3,5 процента и на 2,1 процента за период с начала года.

Фото: depositphotos.com
Рубль вместе с нефтью подготовились к новому рывку

Если говорить о раскладе по отраслям, то специалисты института фиксируют рост спроса в добывающих, среднетехнологичных и высокотехнологичных отраслях промышленности. На фоне положительной динамики в добывающих отраслях (2,4 процента - май к маю) очень позитивно выглядит этот показатель в среднетехнологических - 7,8 процента позитивной динамики в последний месяц весны и 3 процента за период с января по май текущего года к такому же периоду прошлого года.

"ИПЕМ полагает, что помимо увеличения отгрузок продукции для строительства сразу нескольких экспортных трубопроводов значительный вклад в рост показателя обеспечил и строительный сектор, так как после довольно продолжительной стагнации снова начал расти объем строительных работ", - объясняют авторы исследования.

Единственной сферой, где ИПЕМ наблюдает спад спроса на продукцию по итогам мая, являются низкотехнологичные отрасли: -2,2 процента к маю 2017 года (+0,8 процента за январь-май 2018 к соответствующему периоду 2017 года).

Главное сегодня

Трамп заявил о пользе личных встреч с Путиным
В Киеве рассказали о намерении Украины обмануть МВФ
Россияне назвали гостеприимство главным достоинством нации
Пушков: Трамп не сможет вывести войска из Южной Кореи
Аргентинские заключенные объявили голодовку из-за ЧМ-2018