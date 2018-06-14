Производство промышленной продукции растет четвертый месяц подряд

За период с января по май 2018 года индекс ИПЕМ-производство вырос на 1,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщается в официальном пресс-релизе Института проблем естественных монополий (ИПЕМ). Этот же индекс в мае вырос на 2,6 процента по сравнению с маем-2017.

Растет и спрос, отметили аналитики. Соответствующий индекс в последний месяц весны вырос на 3,5 процента и на 2,1 процента за период с начала года.

Если говорить о раскладе по отраслям, то специалисты института фиксируют рост спроса в добывающих, среднетехнологичных и высокотехнологичных отраслях промышленности. На фоне положительной динамики в добывающих отраслях (2,4 процента - май к маю) очень позитивно выглядит этот показатель в среднетехнологических - 7,8 процента позитивной динамики в последний месяц весны и 3 процента за период с января по май текущего года к такому же периоду прошлого года.

"ИПЕМ полагает, что помимо увеличения отгрузок продукции для строительства сразу нескольких экспортных трубопроводов значительный вклад в рост показателя обеспечил и строительный сектор, так как после довольно продолжительной стагнации снова начал расти объем строительных работ", - объясняют авторы исследования.

Единственной сферой, где ИПЕМ наблюдает спад спроса на продукцию по итогам мая, являются низкотехнологичные отрасли: -2,2 процента к маю 2017 года (+0,8 процента за январь-май 2018 к соответствующему периоду 2017 года).