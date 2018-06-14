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14.06.2018 13:45
Рубрика: Власть

Путин получил в подарок от парагвайского лидера статую из пуль

Текст: Кира Латухина

Лидеры России и Парагвая провели встречу в Кремле. Владимир Путин поздравил Марио Бенитеса с избранием на пост президента.

Российский лидер напомнил, что дипломатические отношения между странами были установлены в 1909 году. "Хорошо известно, что наши соотечественники внесли заметный вклад в развитие вашей страны", - сказал он и также поблагодарил за прием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: это подчеркивает духовные связи.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Путин предложил обсудить разные варианты развития двусторонних связей. Он надеется, что "время, проведенное в России, создаст нужные, правильные эмоции".

Бенитес сказал, что встреча носит исторический характер: впервые в истории "президент Парагвая протягивает руку президенту России". Он передал российскому лидеру ордена русских офицеров, павших в Чакской войне между Парагваем и Боливией в 1932-35 годах, а также подарил семикилограммовую статую из пуль. "Это ордена, которые принадлежали офицерам, участвовавшим в Чакской войне, кроме того, это статуя, которая весит 7 кг, и она сделана из пуль, которые были использованы в этих сражениях", - сказал он.

"Благодарю вас за знак внимания, о котором вы сейчас сказали, и за ордена русских офицеров, - заметил Путин. - Все это, безусловно, найдет достойное место". Президент решил посоветоваться с общественниками. "Это действительно очень знаковая вещь, которая говорит о нашей близости, и память о таких людях, безусловно, должна быть сохранена. Во всяком случае, мы сейчас это делаем, все это собираем и используем, чтобы и будущие поколения знали о героических страницах наших соотечественников", - заключил он.

"Наш народ испытывает огромную благодарность по отношению к России и к российским офицерам за их героизм и самоотверженность", - сказал избранный президент Парагвая. Он отметил героизм офицера Серебрякова, погибшего в решающем сражении Чакской войны, которое позволило Парагваю одержать победу.

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