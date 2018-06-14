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Рубрика: Власть

Путин пошутил на встрече с саудовским принцем

Текст: Кира Латухина
Президент России встретился с Кремле с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.

"Мы очень рады вас видеть, в том числе и в связи с открытием чемпионата мира по футболу, в связи с тем, что играют наши команды в день открытия", - приветствовал Владимир Путин Мухаммеда Аль Сауда.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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"Вы знаете, как мы тепло к вам относимся, но, думаю, вы поймете меня: я не могу пожелать успеха сегодня вашей команде. Победит сильнейшая команда", - улыбнулся президент. Россия выступает за честный, открытый, красивый спорт, сказал он: "В любом случае будем вместе с вами любоваться мастерством и игрой наших спортсменов".

"Как бы ни закончился сегодня матч, мы все равно будем довольны, потому что мы, благодаря нашей совместной работе, достигаем успехов в различных областях, - отметил саудовский принц. - Если даже мы проиграем, мы с собой увезем политический, экономический, переговорный капитал. Если выиграем - это будет плюс к этим достижениям".

Мухаммед Аль Сауд передал Путину теплое приветствие от саудовского монарха. А российский лидер сказал, что в Москве помнят визит короля Саудовской Аравии. Отношения эффективно развиваются в сфере политики и экономического взаимодействия. "Нам в этой области еще очень много нужно будет сделать, но уже сейчас ясно, что наше взаимодействие эффективно и полезно как для Саудовской Аравии, так и для Российской Федерации", - заключил он.

Путин также поздравил делегацию из Саудовской Аравии с окончанием священного месяца Рамадан.

Фото: depositphotos.com
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Еще наследный принц Саудовской Аравии выразил надежду, что первый саммит ОПЕК+ состоится в Эр-Рияде. "За последние годы мы прошли очень длинный путь, большой путь в развитии двусторонних отношений во всех областях: и в политической, и в экономической, и в промышленной, и в нефтяной, - оценил он. - Я думаю, что эта плодотворная работа смогла нас спасти, увести от многих опасностей, которые подстерегали нас, и я думаю, что от этого сотрудничества весь мир получил выгоду".

Мухаммед Аль Сауд пояснил, что имеет ввиду колебания нефтяных котировок, стабилизация которых принесла взаимные выгоды.

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