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Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Говорухина

Новость 14.06.2018, 12:35 | Текст: Олег Усков

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Станислава Сергеевича Говорухина - "гениального режиссера и уважаемого общественного деятеля, имевшего свою точку зрения на происходящее в стране".

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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"Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Станислава Говорухина. Как и вся страна, Путин считает его гениальным режиссером, очень активным и уважаемым общественным деятелем, россиянином, который всегда очень активно участвовал в жизни своей страны", - приводит  РИА Новости слова Пескова.

Песков добавил: "Он всегда имел свою собственную точку зрения относительно того, как должны обстоять дела в нашей стране, отстаивал эту точку зрения и работал для ее воплощения в жизнь".

По словам пресс-секретаря президента, Путина и Говорухина объединяли "очень честные дружеские отношения", "Путин относился к нему с большим уважением".

Как уточнил Песков, президентом направлена телеграмма с соболезнованиями родным и близким Станислава Говорухина.

Советский и российский режиссер, сценарист, актер Станислав Сергеевич Говорухин, постановщик "Десяти негритят" и сериала "Место встречи изменить нельзя", скончался сегодня утром в санатории Барвиха после тяжелой болезни на 83-м году жизни.

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