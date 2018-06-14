Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Станислава Сергеевича Говорухина - "гениального режиссера и уважаемого общественного деятеля, имевшего свою точку зрения на происходящее в стране".

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Станислава Говорухина. Как и вся страна, Путин считает его гениальным режиссером, очень активным и уважаемым общественным деятелем, россиянином, который всегда очень активно участвовал в жизни своей страны", - приводит РИА Новости слова Пескова.

Песков добавил: "Он всегда имел свою собственную точку зрения относительно того, как должны обстоять дела в нашей стране, отстаивал эту точку зрения и работал для ее воплощения в жизнь".

По словам пресс-секретаря президента, Путина и Говорухина объединяли "очень честные дружеские отношения", "Путин относился к нему с большим уважением".

Как уточнил Песков, президентом направлена телеграмма с соболезнованиями родным и близким Станислава Говорухина.

Советский и российский режиссер, сценарист, актер Станислав Сергеевич Говорухин, постановщик "Десяти негритят" и сериала "Место встречи изменить нельзя", скончался сегодня утром в санатории Барвиха после тяжелой болезни на 83-м году жизни.