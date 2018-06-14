Главным арбитром встречи соперников сборной России по группе "А" Египта и Уругвая назначен голландец Бьерн Кайперс. Итальянец Джанлука Рокки рассудит Португалию и Испанию, а турок Джюнейт Чакыр отработает игру Марокко - Иран.

Последний матч нас интересует в большей степени. Именно на нем дебютирует наш соотечественник Сергей Карасев. Правда, пока только в роли четвертого рефери. Конечно, это не такая ответственность, которая ложится на главного судью, но тем не менее. Идентифицировать четвертого арбитра легко: ведь это тот самый человек, который показывает табло с добавленным временем и номерами меняющихся игроков. Впрочем, его обязанности вовсе не сводятся лишь к демонстрационным функциям. По сути, четвертый арбитр контролирует все, что происходит вокруг игры: проверяет экипировку запасных игроков, выходящих на поле, следит за заменой мячей, подчищает ошибки главного, если тот, к примеру, ненароком показал не тому футболисту желтую или красную карточку, урезонивает зарвавшихся тренеров и других официальных лиц.

Может, даже и неплохо, что у Сергея будет возможность постепенно вкатиться в атмосферу чемпионата мира. Давление на него огромное, все-таки он первый российский рефери за 12 лет, приглашенный судить матчи мирового первенства. Напомним, что на ЧМ-2018 также будут работать ассистенты Карасева Тихон Калугин и Антон Аверьянов. Последний, кстати, будет резервным рефери все на том же матче Марокко - Иран. Его обязанность: быть готовым заменить любого из четырех коллег в случае форс-мажора.

По регламенту, назначение судей по ходу чемпионата мира будет производиться не позднее чем за 48 часов до начала матчей. Правда, это правило не касается арбитров-видеоассистентов. По организационным причинам их будут объявлять только по завершении предшествующего игрового дня.

Где будем смотреть

15 июня, пятница, Первый канал

20.40. Португалия - Испания. Группа "В". Первый тур. Прямая трансляция из Сочи (с 20-минутным превью).

"Матч ТВ"

09.00. Россия - Саудовская Аравия. Группа "А". Первый тур. Повтор трансляции из Москвы со стадиона "Лужники" от 14 июня.

11.20. "Россия - Саудовская Аравия. Live. Специальный репортаж". Послесловие к матчу.

13.30. "Лица чемпионата мира-2018". Тематическая программа.

13.35. "Египет vs Уругвай. Спец. репортаж". Представление матча.

14.00, 16.55, 19.55, 21.05, 22.55. "Все на Матч! Чемпионат мира-2018". Прямые включения из студии, комментарии экспертов.

14.45. Египет - Уругвай. Группа "А". Первый тур. Прямая трансляция из Екатеринбурга (с 15-минутным превью).

17.45. Марокко - Иран. Группа "В". Первый тур. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга (с 15-минутным превью).

23.45. "Чемпионат мира. Live. Специальный репортаж". Итоги дня.

16 июня, суббота, Первый канал

15.40. Аргентина - Исландия. Группа "D". Первый тур. Прямая трансляция из Москвы со стадиона "Спартак" (с 20-минутным превью).

"Матч ТВ"

07.00, 11.45, 14.55, 17.55, 20.55, 23.55; 01.05 (в ночь с 16 на 17 июня). "Все на Матч! Чемпионат мира-2018". Прямые включения из студии, комментарии экспертов.

07.30. Марокко - Иран. Повтор трансляции от 15 июня.

09.40. Египет - Уругвай. Повтор трансляции от 15 июня.

12.45. Франция - Австралия. Группа "С". Первый тур. Прямая трансляция из Казани (с 15-минутным превью).

15.55. Португалия - Испания. Повтор трансляции от 15 июня.

18.45. Перу - Дания. Группа "С". Первый тур. Прямая трансляция из Саранска (с 15-минутным превью).

21.45. Хорватия - Нигерия. Группа "D". Первый тур. Прямая трансляция из Саранска (с 15-минутным превью).

00.45. "Чемпионат мира. Live. Специальный репортаж". Итоги дня.

17 июня, воскресенье, Первый канал

17.40. Германия - Мексика. Группа "F". Первый тур. Прямая трансляция из Москвы со стадиона "Лужники" (с 20-минутным превью).

20.40. Бразилия - Швейцария. Группа "Е". Первый тур. Прямая трансляция из Ростова-на-Дону (с 20-минутным превью).

"Матч ТВ"

07.00, 14.00, 16.55, 18.00, 22.55; 00.05 (в ночь с 16 на 17 июня). "Все на Матч! Чемпионат мира-2018". Прямые включения из студии, комментарии экспертов.

07.30. Перу - Дания. Повтор трансляции от 16 июня.

09.45. Хорватия - Нигерия. Повтор трансляции от 16 июня.

11.50. Франция - Австралия. Повтор трансляции от 16 июня.

14.45. Коста-Рика - Сербия. Группа "Е". Первый тур. Прямая трансляция из Самары (с 15-минутным превью).

19.55. "Тотальный футбол". Тематическая программа.

20.55. Аргентина - Исландия. Повтор трансляции от 16 июня.

23.45. "Чемпионат мира. Live. Специальный репортаж". Итоги дня.

Подготовил Илья Трисвятский