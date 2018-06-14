О необходимости принять новую федеральную программу расселения аварийного жилья в регионах заговорили задолго до окончания предыдущей. Теперь, когда забота о владельцах таких домов полностью стала обязанностью местных властей, ситуация усугубляется с каждым годом. Непригодного жилья становится все больше: крыши протекают, стены трескаются, потолочные перекрытия грозят обрушиться на головы. Выход один - переселение в новые квартиры, но их еще надо построить.

Портят вид

В Орле расселенные аварийные дома превратились в угрозу для прохожих, а нерасселенные стали "миной замедленного действия". Активисты Общероссийского народного фронта призвали мэрию снести и разобрать расселенные дома. Речь идет об аварийных зданиях, которые были включены в целевую программу. В прошлом году Орел одним из первых отчитался о ее выполнении. Люди расселены, но здания остались. Некоторые снести нельзя - памятники архитектуры. На другие не хватило средств.

В качестве примера активисты ОНФ привели дом № 12 на улице Автовокзальной. Жильцов расселили несколько лет назад. Соседние "бараки" снесли, а этот еще стоит. В нем случаются пожары: видимо, бродяги разводят костры. За зданием не следят, кровля обветшала - вот-вот провалится. Несущая стена не справляется с нагрузкой.

- Она заметно накренилась, - рассказал активист ОНФ Владимир Филонов. - При сильном ветре это может привести к полному обрушению дома.

Впрочем, мэрия уже объявила аукцион и ищет подрядчика.

Другой пример - дом № 68 на набережной Дубровинского. Минувшим летом в нем обрушилась стена. Жильцов успели эвакуировать. Здание не было включено в программу, да и аварийным его признали только после ЧП. Жить в нем нельзя, а застройщики площадкой не заинтересовались. Дом накрыли сеткой, чтобы он своим видом не пугал гостей города.

- За счет областных средств квартиры были выкуплены в муниципальную собственность, - рассказал глава администрации Орла Александр Муромский.

Сколько еще простоит это здание - неизвестно.

Опасными в ОНФ считают и расселенные дома на улице Лескова - существует угроза частичного обрушения кровли. Однако даже снос зачастую вызывает недовольство. На площадках остаются груды мусора. Активисты призывают снести расселенные дома и завершить разбор зданий. В мэрии заверили, что проблему будут решать поэтапно. Первым делом потенциально опасные объекты начали ограждать заборами, а двери и окна наглухо заколотили.

В рамках программы в Орле переселили 1261 человека из 499 квартир площадью 17,8 тысячи квадратных метров. Расходы превысили 820 миллионов рублей. Освободившиеся площадки отдали под многоэтажки - в обмен на квартиры для переселенных жильцов. Проект оказался выгодным для мэрии и строительных компаний. Довольны и люди, которые справили новоселье. Но не каждое здание может попасть в проект.

- Перед нами стоит задача расселить многоквартирные дома, признанные аварийными после 1 января 2012 года, - продолжает Александр Муромский. - Они включены в реестр, а данные о них внесены в информационную систему "Реформа ЖКХ".

Чтобы спасти исторические особняки от разрушения, депутаты разработали закон о поддержке инвесторов

Таких зданий около 150. На снос и расселение потребуется не менее 2,5 миллиарда рублей. Это примерно половина годового бюджета города. Местные власти решили дождаться помощи от федерального центра. С 2019 года должна заработать новая программа. Вопрос в том, дождутся ли этого жильцы? Так, на днях в одной из квартир дома № 3 на улице Автогрейдерной с потолка рухнула штукатурка. К счастью, никто не пострадал. Сотрудники Следственного комитета начали проверку. Не исключено, что кто-то из мэрии станет фигурантом уголовного дела. Здание рассыпается, и это уже не шутки.

- Дом был признан аварийным в 2013 году, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК Юлия Дорофеева. - Однако до настоящего времени жильцы не переселены.

В мэрии пояснили, что это двухэтажное здание было построено в 1957 году. В нем насчитывается 36 квартир, из которых 12 находятся в муниципальной собственности. Если считать жилую площадь, то доля муниципалитета составляет 49 процентов.

- Поскольку этот дом был признан аварийным в 2013 году, он не попал в программу расселения, - пояснил начальник управления городского хозяйства Николай Ванифатов. - Но он включен в реестр аварийных домов под номером 52.

Пока жильцам предложили переселиться в маневренный фонд.

Не только жилье

В начале июня мэрия Костромы отчиталась о ходе работ по сносу ветхих и аварийных зданий на территории областного центра. Сносом аварийных построек занимаются комитет городского хозяйства администрации города совместно с Центром гражданской защиты и Службой муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству.

На территории Костромы расположено немало аварийных зданий, представляющих угрозу жизни и здоровью прохожих. Около 20 из них имеют статус памятников архитектуры, которые сносить нельзя. Однако бюджетных денег на их реставрацию хватает далеко не всегда. Так и не дождавшись появления строителей, многие из них ветшают, рушатся и превращаются в пристанище сомнительных компаний.

Чтобы спасти исторические особняки от разрушения, депутаты областной Думы разработали закон о поддержке инвесторов, которые будут вкладывать средства в реставрацию исторических памятников. В облдуме предложили считать инвесторами тех собственников зданий, которые вкладывают средства в восстановление и реконструкцию объектов культурного наследия регионального значения. Так же, как и предприниматели, реализующие проекты в промышленности или социальной сфере, они могут получить льготы на налог на имущество организаций и налог на прибыль организаций. Для этого инвесторы должны вложить в проект сумму от 10 миллионов рублей. "В Костромской области около 2500 памятников регионального значения, и практически треть нуждается в проведении безотлагательных ремонтно-реставрационных работ. Многие здания, находящиеся в частных руках, собственники приводить в порядок не хотят. Теперь мы даем коммерческое преимущество и пытаемся помочь бизнесу, чтобы сдвинуть с мертвой точки восстановление памятников в регионе", - сообщили в облдуме.

Депутаты убеждены, что освобождение предпринимателей от дополнительного налогового бремени поможет инвесторам воссоздать исторический облик города и области и побудит их инвестировать в такие объекты.

В отличие от памятников истории и архитектуры обычные здания, обветшавшие от времени или пострадавшие от пожаров, сносить можно и нужно. Однако далеко не всегда у властей и собственников находятся на это средства.

Одним из самых печально знаменитых депутаты гордумы считают недостроенное с советских времен здание макаронно-кондитерской фабрики на улице 2-й Волжской. Ничем не огороженная бетонная конструкция превратилась в точку притяжения для бомжей и подростков-экстремалов. После того как фотографии детей, сидящих без присмотра на вершине опасных бетонных конструкций фабрики, разошлись по Интернету, владельца здания вызвали "на ковер" в мэрию и обязали если не снести, то хотя бы огородить недострой забором и обеспечить его охрану.

Еще одним объектом "битв" народных избранников стало заброшенное здание школы-интерната для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Заволжском районе Костромы. В советское время в строительство специализированной школы для детей-колясочников с лифтами и бассейном были вложены большие деньги. Но ввести здание в эксплуатацию не успели. Практически готовый объект, оставленный без должной охраны, разворовали настолько, что специалисты вынесли вердикт: восстановить комплекс невозможно, его придется снести. Площадку огородили и передали строительной фирме. На месте недостроенного интерната планируют возвести детский сад.

Большие споры между чиновниками и общественностью идут и вокруг бывшего детского сада на улице Березовая Роща. Это здание, расположенное в центре густонаселенного района близ железнодорожного вокзала, несколько раз горело. Сейчас оно признано аварийным и представляет явную угрозу для окружающих: с провалившейся крыши свисают обугленные балки, которые могут в любой момент обрушиться. Само здание ничем не огорожено, доступ внутрь ничем не ограничен. Общественники неоднократно обращались в мэрию с просьбой снести опасный объект и обустроить на его месте парк, однако власти отвечают, что территория детсада зарезервирована под объект социальной сферы. Пока назначение площадки не определено, проекта строительства нет, денег на возведение не выделено.

Площадкой несколько раз интересовались инвесторы, предлагавшие устроить на месте детсада частный медцентр, но жители окрестных домов во время общественных обсуждений такую идею не поддержали. В ответ на запрос депутатов гордумы о судьбе здания глава горадминистрации Виктор Емец сообщил, что сносить разрушенный детсад за свой счет власти пока не намерены. До введения здания в хозяйственный оборот присмотр за ним возложен на муниципальный центр гражданской защиты, специалистам которого поручено своевременно заколачивать окна и двери. Однако этих мер хватает ненадолго: свежеприколоченные доски с окон мгновенно исчезают. В опасном здании детсада продолжают собираться подростки.

Курская аномалия

В Курске представители Общероссийского народного фронта написали обращение в прокуратуру: по их мнению, городские власти не исполняют принятую ими же муниципальную программу расселения из ветхого и аварийного жилья. По данным активистов, после завершения аналогичной федеральной программы в городе осталось 35 домов, находиться в которых попросту опасно, при этом достаточного финансирования дальнейшего переселения в городской казне нет.

В пример в ОНФ приводят самый большой ветхий дом - 90 квартир на улице Конорева. С застройщиком, который возвел новое жилье для этих курян, расплатились лишь после вмешательства прокуратуры.

- Хотя предписания прокуратуры не оставлены без внимания городскими властями, если детально разобраться в вопросе, можно сделать вывод, что создана имитация решения проблемы, - отмечает руководитель региональной рабочей группы ОНФ "Качество повседневной жизни" в Курской области Сергей Григорьев. - В бюджет внесли изменения, предусмотрев на выполнение муниципальной программы четыре миллиона рублей. Программу тоже поправили, отодвинув основную часть работ на 2020-2021 годы. Если в 2021 году планируется расселить 19 домов, то в текущем - только два. Но и даже на переселение этих двух домов, согласно положениям программы, требуется 19,5 миллиона рублей, что почти в пять раз больше суммы, предусмотренной в бюджете города. Таким образом, город по-прежнему не занимается переселением граждан из аварийных домов, не выделяет достаточных средств, не выполняет принятую для себя же программу.

Подобные ситуации с аварийными домами складываются в нескольких районных центрах. И там, как отмечают в ОНФ, все усугубляется не только отсутствием средств в бюджетах, но и пассивностью застройщиков. Бизнес, как правило, не намерен работать исключительно по заказу властей, предпринимателям интересна и коммерческая составляющая. Наряду с жильем для переселенцев они хотят строить квартиры на продажу. Но много ли покупателей в глубинке?

Кстати

По данным специализированных строительных организаций, сегодня во всех регионах России есть спрос на снос аварийных строений после пожаров, взрывов бытового газа или при реализации программ расселения жильцов из ветхого фонда. Стоимость демонтажа старых зданий, в зависимости от материала изготовления, может составлять в среднем от 100 до 200 рублей за кубометр. Снос двухэтажного кирпичного дома площадью 15 на 25 метров обойдется приблизительно в 320 тысяч рублей.