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14.06.2018 15:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За "Золотым глобусом"

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия №7591 (128)
В кругосветной гонке Golden Globe Race, которая стартует из французского города Ле Сабль д’Олон первого июля, Россию представит 66-летний ярославский яхтсмен Игорь Зарецкий.
Фото: Igorzaretsky.ru О кругосветном путешествии на яхте Игорь Зарецкий мечтал 50 лет. Фото: Igorzaretsky.ru
О кругосветном путешествии на яхте Игорь Зарецкий мечтал 50 лет. Фото: Igorzaretsky.ru

В 2018 году знаменитой кругосветной гонке Golden Globe Race на приз газеты Sunday Times исполняется 50 лет. "Гонка века" - так называла это событие вся мировая пресса в 1968 году. Из стартовавших яхт до финиша дошла только "Сухаили" британского яхтсмена Робина Нокса-Джонстона. Он стал первым человеком, совершившим одиночное безостановочное кругосветное плавание. За свою победу британец был удостоен рыцарского звания.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Яхтсмен Зарецкий рассказал, как пойдет в кругосветное плавание

В честь юбилея гонки организаторы задумали повторить состязание на таких же лодках, какая была у Нокс-Джонстона. А это значит, допускаются лодки длиной от 32 до 36 футов, построенные до 1988 года и не оснащенные современной электроникой. На преодоление маршрута яхтсменам понадобится не менее восьми месяцев.

Ярославец Игорь Зарецкий серьезно намерен повторить подвиг сэра Робина Нокс-Джонстона (sir Robin Knox-Johnston). Он для себя присмотрел 35-футовый кеч Belliure Endurance 35, разработанный специально для плавания в Южном океане.

- Прокладывать курс через неласковый Южный океан придется "дедовскими методами": обращаясь к астронавигации и считая "столбиком". В век картплоттеров на такое способны от силы пять процентов моряков, - поясняет Игорь Зарецкий.

Кстати, Игорь - первый российский яхтсмен, победивший в одиночной трансатлантической гонке Jester Challenge.

Справка "РГ"

Игорь Зарецкий родился в 1951 году в Ярославле и с раннего детства является заядлым яхтсменом. Он мастер спорта СССР по морскому многоборью, мастер спорта по парусному спорту, дважды чемпион России в классе яхт "четвертьтонник".

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