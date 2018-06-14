Как фан-зона болеет за Россию на ЧМ-2018
Перед началом матча они со сцены фан-зоны на Воробьевых горах приветствовали болельщиков. И были во многом правы.
В гуще на площади атмосфера праздника. "Перу, Перу, Перу!", - скандируют болельщики в одной стороне. В другой наши болельщики кричат: "Россия вперед!"
Аргентина, Германия, Австралия, Испания, Бразилия - флаги всех стран объединились возле главной сцены фан-зоны. А как только прозвучали слова приветствия и началась прямая трансляция со стадиона "Лужники" десятки тысяч болельщиков замерли.
- Мы готовы болеть за Россию, - кричат все в один голос при виде на экране нашей сборной.
Алехандро Варгас из Коста-Рики отмечает, что в Москву влюбился навсегда. Он был не только на Воробьевых горах, но и успел посмотреть парк Зарядье, где его поразил Парящий мост. Корнэлиу Рибейро из Бразилии убежден, что еще вернется в Москву как турист, чтобы познакомится со всеми достопримечательностями, потому что сейчас ему предстоит путешествии в Самару на еще один матч.
На территории фан-зоны есть магазин лицензированных сувениров. Там можно приобрести атрибутику всех 64 стран - участниц чемпионата мира. Мало какой иностранец удержался от покупки майки или чехла для мобильного телефона с символом чемпионата. Но тут есть сувениры и подороже, например профессиональный футбольный мяч за 9000 рублей.
На территории фан-зоны много аттракционов и игр. Можно попробовать себя в роли вратаря или забить гол вместе с талисманом чемпионата волком Забивакой, которого от игры иностранцы отвлекают для селфи.
Отдельная площадка посвящена столице. Здесь можно поучаствовать в викторине, узнать побольше о Москве, а также оставить свои пожелания.
Для проголодавшихся в фан-зоне есть огромный фуд-корт - продавцы предлагают бургеры, колбаски с пивом, и очередь небольшая. Экраны, кстати, отлично видны и за столиком. Добраться до площадки фестиваля болельщиков можно на бесплатном автобусе от станций метро "Киевская" и "Ленинский проспект". Автобусы с символикой мирового первенства готовы перевозить 2500 зрителей в час.
Все время чемпионата рядом с метро и на территории фан-зоны будут работать волонтеры, которые не дадут иностранцам заблудиться. На каждом шагу на посту стоят сотрудники Росгвардии.
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