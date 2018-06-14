Новости

Страны ЕС одобрили введение импортных пошлин против США 19:48
Алан Дзагоев получил травму в матче против Саудовской Аравии 19:44
В Дагестане в крупной аварии погибли три человека 19:30
В Москве закрыта станция метро "Воробьевы горы" 19:10
Робби Уильямс спел на открытии чемпионата мира по футболу в России 18:51
Глава МИД БиГ: Ожидаю прекрасного футбола на ЧМ-2018 18:44
У кота-оракула ЧМ-2018 Ахилла появилось свое реалити-шоу 18:43
Юрий Газинский забил первый гол ЧМ-2018 18:40
В Волгограде открылся фестиваль болельщиков ЧМ-2018 18:40
В Волгограде суд арестовал владельца лодочной станции 18:33
В Ярославле задержан посадивший сына на цепь мужчина 18:30
Электромобилям могут разрешить бесплатную парковку 18:19
Стал известен средний балл ЕГЭ по профильной математике 18:07
С 1 июля банки обязаны отчитываться о результатах хакерских атак 18:05
Volkswagen заплатит Германии 1 млрд евро за "дизельгейт" 17:55
На жителя Заполярья завели дело об избиении собаки на глазах у дочери 17:54
Закладку мощнейшего в мире ледокола "Лидер" наметили на 2020 год 17:49
К ЧМ-2018 на российском телевидении появятся новые программы 17:48
В Беларуси зафиксирована рекордно низкая инфляция 17:45
Умаханов: США должны отказаться от имперских интонаций в диалоге с КНДР 17:44
Енот Нафаня предсказал победителя матча Россия - Саудовская Аравия 17:40
Россия - Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 17:30
В Ижевске девочка отравила пятерых одноклассников таблетками бабушки 17:26
Во Франции предотвращен теракт 17:22
Саратовские ученые разработали новую методику расшифровки ДНК 17:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018
Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018
14.06.2018 19:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кому от этого тепло

КС РФ рассматривает жалобу на порядок расчета платы за отопление
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7592 (129)
Конституционный суд РФ начал рассмотрение дела, результаты которого затронут жителей всех мало-мальски больших городов России, где есть многоквартирные дома и центральное отопление. Решается вопрос о размере платы за тепло.

Житель Московской области Сергей Деменец поселился в новостройке. Дом возведен по новому проекту, который позволяет установить в каждой квартире индивидуальные приборы учета тепловой энергии, а в целом дом оснастили коллективным прибором учета. Однако со временем часть квартирных счетчиков вышла из строя, и управляющая компания применила новый порядок расчета - пропорционально площади квартиры, по показаниям общедомового счетчика.

Фото: РГ
Как сэкономить при помощи счетчиков на теплоснабжение

Коммунальщики в своем праве: согласно постановлению правительства РФ N 354, "в многоквартирном доме, в котором не все жилые или нежилые помещения оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении определяется исходя из показаний коллективного прибора учета тепловой энергии". Но, по мнению заявителя, такой подход сводит на нет усилия правительства в сфере энергосбережения и противоречит Конституции РФ.

- Собственники с высоким потреблением по причине низкой энергоэффективности своих помещений не будут заинтересованы в ее повышении, а, наоборот, смогут позволить себе потреблять еще больше тепловой энергии, что не соответствует принципам статьи 17 Конституции РФ, - указал он в жалобе. - Собственники с потреблением меньше среднего поймут, что экономия тепла не дает им экономического эффекта, и также начнут потреблять больше.

Фактически, пояснил корреспонденту "РГ" адвокат Деменца Александр Трифонов, сложившийся подход выгоден ресурсоснабжающей организации, так как ведет к повышению ее прибыли. Но тот же Верховный суд указал, что порядок расчета за услуги ЖКХ, в том числе за тепло, - в компетенции правительства.

Как раз по этой причине представители органов государственной власти в КС не нашли противоречий в статье 157 ЖК. Другое дело - правила предоставления коммунальных услуг - то самое постановление N 354. Представитель Госдумы в КС Татьяна Касаева считает, что положение, когда один жилец поставлен в зависимость от другого, "следует рассматривать как не основанное на объективных критериях дифференциации и в этой связи не отвечающее конституционным требованиям справедливости и равенства".

Сложившийся подход выгоден ресурсоснабжающей организации, так как ведет к повышению ее прибыли

Представитель президента в КС Михаил Кротов отметил, что стремление граждан перейти к индивидуальной оценке потребления тепла понятно, но вряд ли возможно - слишком сложной будет методика расчетов. Но в правительстве предпринимаются соответствующие усилия, возразила представитель минюста, - готовится новое постановление правительства.

- Понятно, что в новых формулах есть еще определенная несогласованность, - добавила представитель минюста. - Но вопрос будет рассматриваться, и полагаю, что позиция КС по сегодняшнему делу даст определенный импульс для его положительного решения.

О дате провозглашения решения КС РФ будет объявлено дополнительно.

Главное сегодня

СМИ: Трамп на саммите G7 назвал Крым российским
ФНС начнет массовую рассылку уведомлений на уплату налогов за 2017 год
Медведев пообещал сохранить все льготы по НДС
В ГД назвали размещение военных сил Украины на Азове игрой на публику
В Кремле появилось новое управление