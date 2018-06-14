На Поклонной горе "выросла" Роща памяти погибших музыкантов

Оркестр всегда там, где без него не обойтись. "Музыка удваивает, утраивает армию", - говорил Суворов.

Артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова 25 декабря 2016 года полетели поддержать миротворцев в Сирии - и погибли в авиакатастрофе вместе со своим руководителем Валерием Халиловым.

Воинам, единственным оружием которых были их голоса и музыкальные инструменты, в России и Беларуси был посвящен только один памятник - под Вязьмой, в честь музыкантов Государственного духового оркестра: пробитая каска на бетонном кубе, рядом блестящая туба. И вот 9 июня в Москве на аллее Мира в Парке Победы на Поклонной горе прошла акция "Живое дерево памяти", появилась Роща памяти погибших музыкантов из 120 кустов гортензии.

Десятки москвичей - учащиеся московских музыкальных школ, школы студии "Юные александровцы", дети и взрослые из Объединения многодетных семей Москвы, собранные некоммерческой организацией "Доблесть эпох" при участии "Духового общества имени Валерия Халилова" и проекта "Бессмертный оркестр", взяли в этот день в руки лопаты - и скоро на Алее мира зацветут поляны, посвященные артистам ансамбля им. Александрова.

Государственного духового оркестра СССР, Красноармейского джаз-оркестра Наркомата обороны, оркестра 214-го Мокшанского полка, воевавшего в 1905 году на сопках Маньчжурии, артистов фронтовых агитбригад…

- Честный, открытый, любящий свое дело, своих хористов, - вспоминает о муже, Константине Майорове, главном хормейстере Ан­самбля им. Александрова, его вдова Анна. - Он и с молодежью репетировал, и дирижировал, и песни сочинял... Очень гордился своим проектом, когда александровцы пели Beatles и Queen - все тогда и увидели, что наши ребята умеют петь не только "Калинку" и "Смуглянку", но и Меркьюри.

- От его "Смуглянки" сердце заходилось! - у отца Алексея Голикова нет в руках фотографии сына, но он прилетел сажать цветы за него из Казани. - Леша окончил Казанскую консерваторию, Академию Вишневской, работал в Театре имени Натальи Сац. В ансамбль прошел по конкурсу, спев арию Онегина - лирический тенор все-таки…

- Оля окончила музыкальную школу по классу фортепьяно, но с детства любила танцевать, мечтала выступить на сцене Большого театра, - невысокая женщина держит в руках черно-белый портрет красавицы-дочери, балерины ансамбля Ольги Шагун. - И мечта сбылась - она станцевала в Большом в составе Ансамбля им. Александрова. Когда собрались в Сирию - закрыла больничный и сорвалась со своими, не хотела ансамбль подводить.

"Сам вызвался лететь", "опаздывал, просил рейс задержать", "заменил больного товарища" - таких историй из жизни музыкантов-александровцев в этот день пришлось услышать немало. Музыканты Государственного духового оркестра СССР в 41-м тоже шли на фронт добровольцами - русские, белорусы, украинцы, евреи…

Акции восстановления памяти о музыкантах, погибших на своих боевых постах, будут продолжаться, "Живое дерево памяти" продолжит расти. Дата ближайшей - 22 июня, проект "Бессмертный оркестр" организует в этот день телемост Брест - Вязьма - Кашира - Санкт-Петербург, в каждом городе будет играть свой духовой оркестр. Беларусь будет представлять Военный духовой оркестр брестской военной комендатуры, наследник оркестра Брестского гарнизона. А Санкт-Петербург - Государственный духовой оркестр России под руководством Сергея Поляничко.

Этот оркестр и играл 9 июня концерт-реквием в Зале полководцев в Музее Победы на Поклонной памяти погибших музыкантов - и мы слушали и суровую "Священную войну", и ностальгический вальс "В городском саду", и неувядающий марш "Прощание славянки"... Это была живая, полнокровная, играющая всеми звуками музыка, помогающая помнить героев прошлого и настоящего, дающая силы жить и побеждать.