Как показывают опросы, только 18 процентов жителей Тульской области за последние десять лет ездили отдыхать за границу, а вот на дачи регулярно отправляется до 70 процентов. По итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года дачными участками в области занято 5,54 тысячи гектаров. Это второй показатель по ЦФО - больше только в Подмосковье. В особенностях дачного отдыха и "бизнеса" разбиралась корреспондент "РГ".

Почем помидоры

В последнее время число желающих "горбатиться" на даче стремительно уменьшается. Выращивать клубнику на своем огороде, как говорил известный герой Анатолия Папанова в фильме "Берегись автомобиля", люди уже не очень жаждут. В том числе и из экономических соображений. Так, по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи в Тульской области под огородами осталось 430 гектаров. В реальности картошку в коллективных огородных объединениях выращивают на 30 гектарах. На дачах (тех, что не брошены) 22 процента земли отдано под газоны и цветники, 19 процентов занимают плодовые деревья и кустарники, 30 процентов - грядки, почти 12 процентов - под строениями.

Попробуем подсчитать, какова же нынешняя себестоимость помидоров, выращенных на шести сотках. Дорога на дачу, расположенную в 30-километровой зоне от Тулы, обойдется примерно от 40 рублей в один конец на маршрутке (есть муниципальные автобусы, где билеты в два раза дешевле, но их мало) до 50 - на электричке. Можно и на такси - сегодня таксисты соглашаются на такие поездки - примерно 300 рублей в одну сторону. За пять дачных месяцев набежит примерно 20 "сдвоенных" выходных. Так что бюджетный вариант поездок обойдется примерно в две тысячи рублей. Правда, сегодня многие туляки предпочитают личный транспорт, а с нынешними ценами на бензин будет в два-три раза дороже. Небольшая теплица из поликарбоната обойдется примерно в 10 тысяч. Впрочем, это долговременные вложения. Можно проще: соорудить парник из старых оконных рам и пленки (от 40 до 100 рублей метр в зависимости от ширины и толщины). Рассада помидоров на тульских рынках по 25 рублей кустик. 20 штук - это 500 рублей. Можно, конечно, вырастить самим. Между тем в сезон помидоры на рынках и в магазинах стоят примерно от 20 до 50 рублей за килограмм. На три тысячи рублей при самом экономичном варианте можно будет купить килограммов 60. Удастся ли собрать столько с 20 кустов? Пожалуй, нет.

Конечно, это грубые подсчеты - без учета стоимости средств ухода за растениями, удобрений, а ведь еще и за электричество и воду платить надо. Прибавьте к ним и другие накладные расходы. Но и без этого совершенно очевидно, что сегодня продовольственной проблемы дачные страдания не решают.

Свое не бросают

- Мы каждый год продаем на базаре зелень, морковку, свеклу. Огурцы выгоднее продавать малосольными, помидоры - тоже, - поделились с корреспондентом "РГ" супруги Соколовы, торгующие на одном из тульских рынков. - Выручки хватает заплатить за коммуналку. Пенсии у нас небольшие, так что все годится. Но вообще-то заработать на дачных овощах не получается. Сколько ни говори, что свое, экологически чистое, в магазинах все дешевле и любые овощи круглый год.

Но как бы ни были не выгодны дачи, туляки их все же не бросают. Точнее - бросают, но не все.

Продать заброшенный участок сложно, а землю без дачных строений - практически невозможно

- Мне уже 70 лет, но я по-прежнему несколько раз в неделю отправляюсь на дачу. Иногда живу там по нескольку дней, - рассказала пенсионерка Наталья Александровна. - Моя мама всегда хотела дачу, когда появилась - радовались. Потом уже я решила, что она мне больше не нужна: покопаться в земле могу, в случае чего, и у друзей на участке. Но несколько лет назад я снова приобрела дачный участок с домиком. Мне хватает моего урожая - летом ем свои фрукты и овощи, заготовки делаю. А еще - это же движение, а движение - это жизнь. Я говорю детям: буду болеть, дайте в руки лопату - сразу выздоровею.

Усадебная перезагрузка

По статистике, сегодня каждый пятый дачник ездит на свой загородный участок только отдыхать. Конечно, заодно что-то сажает, но все чаще цветы и декоративные кусты, чем картошку. И тут у дачников появился новый источник дохода - торговля саженцами декоративных растений.

- Все началось с того, что у меня сильно разрослись ирисы и флоксы, - рассказал о своем бизнесе торговец цветами Володя. - Сначала раздавал их соседям. А потом решил продавать. Дальше - больше, увлекся, начал выращивать и другие цветы на продажу. Сегодня у меня постоянная точка на базаре.

Увлечение, постепенно переросшее в бизнес, у него начиналось почти десять лет назад. Никакой дефолт на торговлю не влияет. Вернее, в кризис цветы покупают даже лучше.

- Хочется людям себя порадовать, вот и покупают, - поясняет цветовод. - Это в больших компаниях рассада и саженцы дорогие, а у таких дачников, как я, на базаре все дешевле.

И в самом деле: если уж дача скорее для души, чем для еды и дохода, то пусть на ней будет красиво.

Сегодняшние "шестисоточники" - в основном люди пожилые. Те, кто помоложе, хоть и едут "на шашлыки" на родительские дачи, все же мечтают о полноценном загородном доме. Так, тульские риелторы отмечают в последнее время рост спроса на загородную недвижимость. Причем интересуют людей дачные участки непременно с домом - или же просто "домик в деревне". По словам тульского риелтора Ивана Панина, продавать заброшенные участки сложно, а просто землю без домика - практически невозможно. Пользуются популярностью дачи в традиционно курортных районах области, рядом с рекой, например в Заокском районе. Как отмечают специалисты по недвижимости, сегодня люди покупают участок за городом именно для отдыха - явно не для решения продовольственной программы.

Немного истории

Дачи в России появились примерно двести лет назад. Конечно, речь не о "шести сотках", а об усадьбах, куда люди состоятельные уезжали из душного города на лето. Потом эту моду подхватили и простые мещане, а к концу XIX века появились первые дачные поселки. После революции про дачный отдых забыли - не до того было. Традиции возродились в 30-е годы прошлого века - с появлением государственных дач для партийной номенклатуры, деятелей культуры, директоров предприятий. В 1934-1936 годах в пригородах стали выделять участки и для пролетариев: от четырех до семи соток с фанерным домиком в 12 квадратных метров, который выдавался на несколько семей - отдыхать туда ездили поочередно. Именно отдыхать: выращивать разрешалось только плодовые деревья и кустарники - дабы не развивался "инстинкт собственника".

Первые коллективные садово-огороднические товарищества появились при Хрущеве в начале 1960-х. Шесть соток давали, чтобы народ сам обеспечивал себя дарами садов и огородов. Земли выделялись на склонах оврагов, пустырях, болотистых перелесках. Но люди ухитрились за несколько лет превратить эти неудобья в "рай земной". Как результат - в стране на треть выросло производство овощей и картофеля и на 15 процентов - фруктов. В 1980-х горожанам стали выделять участки под огороды. Профсоюзы составляли списки желающих, и каждый мог получить свой надел. В те годы у туляков, по данным статистики, было более 320 тысяч участков, под дачи было занято 25 тысяч гектаров земли. "Шесть соток" имели почти 60 процентов населения области, еще 20 процентов - огороды. Больше половины объемов картофеля, капусты, свеклы, моркови, огурцов, помидоров, лука, яблок и ягод выращивали на землях, составлявших всего 2,5 процента от всей площади сельхозугодий.