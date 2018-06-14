Футбол и фотография, может, и не близнецы, и даже не двойняшки, но связаны крепкими узами. Спортивная фотографии - высший пилотаж репортажной съемки. Мгновенная реакция, чувство момента и ощущение фотоаппарата как продолжения собственной руки и глаза - тут само собой подразумеваются. Неудивительно, что из спортивной фотографии вышли не только замечательные мастера репортажа, в том числе военного, но и фотографы моды (Мартин Мункачи тому яркий пример). Фотограф на футбольном стадионе не только летописец страстей, отчаянной борьбы за мяч, "острых моментов" у ворот, он еще и способен очень много сказать о времени, нравах, социуме и... о себе. Фотографические выставки, посвященные футболу, сегодня обречены стать хитами. Но они замечательны отнюдь не только тем, что открылись накануне чемпионата мира по футболу в Москве.

Выставка "Спорт - это искусство" (до 22 июля) в Институте русского реалистического искусства (ИРРИ), - совместный проект ИРРИ, Мультимедиа Арт Музея Москвы (МАММ) и Центра фотографии имени братьев Люмьер. Фактически история советской фотографии и отечественного футбола оказываются здесь равноправными сюжетами.

Первая представлена именами Льва Бородулина , Александра Абазы, Всеволода Тарасевича, Сергея Васина, Бориса Кауфмана, Сергея Болдина и других замечательных мастеров.

Достаточно, например, увидеть снимок Сергея Васина послевоенных 1940-х, где вратарь снят в прыжке, летящим над землей и на зрителей, но в развороте - принимающим мяч-снаряд, чтобы почувствовать сжатую, как пружина, энергию снимка. Черно-белого, снятого наверняка старенькой "Лейкой" и - совершенно неотразимого в своей витальности, сплавляющего экспрессию движения и уравновешенную на диво композицию.

Вторая история развернута в параллельном рассказе об игре, трагедиях и победах, словом, о жизни легендарных Льва Яшина и Алексея Хомича, Эдуарда Стрельцова и Галимзяна Хусаинова, Дмитрия Багрича и Валерия Лобановского...

Фотографические выставки, посвященныефутболу, сегодня обречены стать хитами

Впрочем, сюжет, предложенный на выставке, много шире истории игр и побед. Если в начале 1930-х съемка футбола привлекала богатством неожиданных ракурсов, мощью энергии, возможностью продемонстрировать сплоченность, сыгранность командной игры, то в годы оттепели и чуть позже брутальная игра настоящих мужчин неожиданно получает в снимках советских мастеров дополнительное лирическое измерение. На фото Бориса Кауфмана "Два первых" (1970-е) фокус внимания переносится с поля игры на зрителей. Точнее - на маленького зрителя, стоящего за сеткой футбольных ворот. На спине его курточки - самодельный белый номер "1". Перед сеткой - вратарь, напряженно следящий за игрой. Сюжет о футболе становится еще историей взросления, приобщения к взрослому отцовскому миру.

Иное "расширение" футбольной темы предлагает персональная выставка Сергея Новикова "Grassroots. Низовой футбол в России" (до 15 июля) в Центре фотографии имени братьев Люмьер. 39-летний фотограф из Чебоксар Новиков - одна из восходящих звезд новой российской фотографии - замечен и на фотофестивале в Арле, и на Football Film Festival Berlin, и на московском PHOTOBOOKFEST'е.

Новиков за последние шесть лет объехал дюжину российских городов, снимая игру футбольных команд на местных стадионах. Тут тренировки и известных команд, и просто обычных людей, с увлечением гоняющих мяч на лужке за деревянным домом... Но при этом Новиков выстраивает свою футбольную серию как исследование: его внимание привлекают равно игроки, стадион, на котором они играют, пейзаж, возникающий в кадре... Словом, перед нами очень грамотно выстроенный социокультурный сюжет, где стадион становится "точкой входа" в мир города, региона и людей, живущих в нем. Жанр репортажной фотографии неожиданно мигрирует в сторону "пейзажа", городского по преимуществу, но не обязательно. На фоне доменных труб или сибирских рек, в захолустье крохотных городов и на фоне сияющих золотом храмов стадионы возникают как мир безусловный, неотменимой подлинной реальности игры. Этот низовой, растущий сам по себе, как трава, любительский футбол оказывается и настоящей жизнью, и радостью, и полем встреч, торжеств и драм...

Кроме фотографий на выставке можно увидеть еще и веб-док "Бей-беги", смонтированный из найденных в Сети видеозаписей игр низового футбола. Образовательная и лекционная программа, разумеется, прилагается.