В Москве изменится работа общественного транспорта
Из-за открытия чемпионата мира по футболу в Москве сегодня изменится работа общественного транспорта.
Как напомнили "РГ" в пресс-службе департамента транспорта, в четверг транспорт в столице работает в особом режиме. Действуют перекрытия и изменения движения в районе Хамовники, где находится стадион "Лужники", а также около фан-зоны на Воробьевых горах. Центр организации дорожного движения предупреждает о возможных затруднениях в районе перекрытий.
Также из-за перекрытий изменяются маршруты наземного транспорта, их можно посмотреть на Едином транспортном портале.
Вечером за два часа перед матчем южный вестибюль станции "Спортивная" и вестибюль "Лужников" будет работать только на выход, а после матча в течение двух часов - только на вход. Поезда в метро и на МЦК станут курсировать чаще, чтобы быстрее вывезти болельщиков.
На станции "Воробьевы горы", "Ломоносовский проспект", "Университет" возможны ограничения на вход при большом скоплении пассажиров.
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