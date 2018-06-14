В парке "Патриот" начались первые открытые кадетские игры

Первые открытые кадетские игры среди воспитанников кадетских и суворовских училищ начались в четверг в парке культуры и отдыха вооруженных сил "Патриот" в подмосковной Кубинке. Об этом сообщает министерство обороны России.

"Мы даем старт новым мероприятиям - кадетским играм. Интеллектуальные и спортивные состязания позволят вам проявить характер, командный дух, узнать цену взаимовыручке. Дерзайте, побеждайте. Закаляйте силу воли, учитесь принимать нестандартные решения, ставьте перед собой новые цели", - говорится в приветствии к участникам игр министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Состязания включают в себя 5 конкурсов: приветствие, интеллектуально-развивающий конкурс "Эрудит", военно-спортивный конкурс "Суворовский марш", конкурс практического мастерства "Кадетский натиск и смотр-конкурс строя и песни "Строевая выучка".

Во время творческих состязаний участники покажут свои способности в знании истории российского государства, армии и флота, воинских традиций. Отмечается, что участники финала открытых кадетских игр представляют команды училищ со всех военных округов, занявших призовые места в отборочном этапе.

"В календарь межучилищных состязаний уже давно включены конкурсы, направленные на развитие у воспитанников интеллектуальных и творческих способностей, формирования навыков в научно-исследовательской деятельности и занятий спортом. В этом году участники состязаний впервые имеют возможность одновременно показать свои физические качества, знание военного дела, блеснуть эрудицией, а также продемонстрировать строевую выучку", - отметил на открытии игр статс-секретарь - замминистра обороны России Николай Панков.

Открытые кадетские игры продлятся до 16 июня - в этот день пройдет церемония закрытия и награждения победителей соревнований