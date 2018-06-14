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14.06.2018 14:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Рязани напечатали череп на 3D-принтере

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

Рязанец с восстановленным с помощью 3D-принтера черепом выписался из больницы. По словам нейрохирурга рязанской областной клинической больницы Андрея Косолапова, делавшего операцию, мужчина чувствует себя отлично.

Житель Рязани Сергей получил в автомобильной аварии сложную черепно-мозговую травму. В ходе операции потребовалась декомпрессивная трепанация черепа: чтобы снизить внутричерепное давление, пациенту выпилили кусок кости размером примерно 5х5 сантиметров. Потом дыру понадобилось закрыть. Обычно имплантат делают как бы на глазок, на сей раз рязанские медики пошли другим путем.

Фото: depositphotos.com
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- Мужчине сделали МРТ, показавшее все особенности этой части черепа и головного мозга. На основе снимка с помощью 3D-принтера создали модель из пластика. Затем с помощью этой модели - имплантат, точно повторяющий все изгибы, все особенности этой части черепа. Традиционные технологии не позволяют сделать имплантат с такой точностью, что очень важно для пациента, - пояснила "РГ" пресс-секретарь рязанской областной клиники Екатерина Ивкина.

Как рассказал "РГ" нейрохирург Андрей Кослапов, это уже вторая операция с использованием возможностей 3D-принтера, проведенная в Рязанской ОКБ. Первый случай был чуть раньше - молодой человек упал с высоты и также получил тяжелую травму головы.

- Прелесть развития технологий в том, что это облегчает работу хирурга, упрощает операцию, - пояснил Андрей Косолапов. - Технически сложно бывает с точки зрения выделения структур в зоне операции - там могут проходить нервы или, к примеру, рядом глазное яблоко. Вопрос в том, что пока по затратам применение этой технологии целесообразно только при сложных деформациях черепа, когда требуется определенная форма деформации и ее сложно повторить.

По словам хирурга, с развитием технологий такие операции станут повседневными и будут применяться при любых деформациях. А, может, когда-нибудь роботы сами смогут их делать.

- Но хирург всегда будет нужен, - смеется Андрей Косолапов. - Ну, может, это будет хирург-инженер…

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