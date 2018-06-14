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14.06.2018 13:32
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Воронеже "озвучили" крах советской эпохи

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Избранные сочинения Леонида Десятникова - одного из самых исполняемых композиторов-современников - услышали воронежцы на Платоновском фестивале. Впервые в России прозвучали его "Буковинские песни". В программу также вошла сюита из советских песен - своего рода метафора страны, которая "слиняла в два дня, максимум в три".
Фото: Евгения Небольсина / Дирекция Платоновского фестиваля Фото: Евгения Небольсина / Дирекция Платоновского фестиваля
Фото: Евгения Небольсина / Дирекция Платоновского фестиваля

В новый фортепианный цикл Десятникова вошло 12 прелюдий в духе минимализма. Некоторые из них показались слушателям даже слишком лаконичными. Куда больший энтузиазм вызвали композиции с отчетливым "карпатским" колоритом - характерным для восточной Европы танцевальным ритмом и напевностью. Прелюдии играл неутомимый популяризатор творчества Десятникова - пианист Алексей Гориболь.

Представляя композитора, нельзя было обойти стороной его аранжировки сочинений Астора Пьяццоллы. В 1990-е благодаря Десятникову и скрипачу Гидону Кремеру танго великого аргентинца стали доступны струнным оркестрам. Так, "Времена года" звучат в "академической" версии гораздо чаще, чем на бандонеоне. Воронежцы насладились пьесами для фортепианного квартета "По канве Астора" (написаны для кинофильма "Закат") и посвященными Пьяццолле транскрипциями танго "Счастье мое" и "Утомленное солнце".

Фото: Андрей Парфёнов/РГ
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Фестиваль традиционно делает акцент на музыке первой трети ХХ века - условно определяя это время как эпоху Андрея Платонова, пытаясь проиллюстрировать ее энтузиазм и ее трагедию. Поэтому в концерт "Леонид Десятников. Избранное" включили своего рода размышление над советским песенным наследием - саундтрек к фильму Александра Зельдовича "Москва" (2000), за который композитору дали премию "Золотой овен".

Пафос известных песен здесь окрашен горькой иронией - они исполняются вокалистками нарочито серьезно, но как бы фальшиво-дилетантски: пластинка давно затерта, цвета строившей коммунизм страны вылиняли, искренняя вера в звучащий текст сошла на нет. Десятников действует на грани фола, используя и мелодии, которые для рожденных в СССР почти священны (например, "Враги сожгли родную хату"). Сюиту-метафору закрывает бой курантов на кремлевской башне - звук куда-то "уезжает", будто у часов кончился завод или запись их музыки "зажевало" на пленке, а потом и вовсе превращается в погребальный звон.

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