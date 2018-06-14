Зарядка электромобилей в Подмосковье станет платной

Мест для заряда электромобилей в Подмосковье прибавится, но сама зарядка станет платной, заявил министр энергетики области Леонид Неганов.

"Мы планируем перейти на платную зарядку электромобилей, так как их количество растет, и бесплатная зарядка, которая существует у нас сейчас, начинает приносить убытки сетевым компаниям. Думаю, на платные зарядки мы перейдем уже в этом году", - уточнил Неганов.

По его словам, Подмосковье является флагманом по созданию зарядной инфраструктуры для владельцев электрокаров. К концу года в области будет порядка 300 точек для зарядки безбензиновых машин. В их числе - и "батарейки" у торговых центров, заряжающие автомобиль за 2-3 часа, и быстрые станции у аэропортов и на крупных магистралях региона, где можно пополнить бак энергией за 15-20 минут, и столбы электроосвещения с монтированными в них розетками во дворах.

"В основном, все зарядки разместятся в 11 муниципалитетах, расположенных возле Москвы", - подчеркивает министр.

По подсчетам экспертов, в Подмосковье зарегистрировано более 1 тысячи электромобилей.