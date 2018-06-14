Одно из крупнейших дальневосточных предприятий - Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат в Еврейской автономии - решило поддержать региональное производство и одновременно обеспечить себя свежей сельскохозяйственной продукцией. Руководители ГОКа договорились с тремя производителями из Биробиджанского района о поставках товаров для фабричной столовой.

С учетом того, что общее число сотрудников комбината к 2018 году достигло почти 1,5 тысячи человек и продолжает расти, объемы закупок планируются немалые. Как рассказал генеральный директор предприятия Юрий Макаров, в год только картофеля организация приобретает целую тонну.

Сейчас поставками продуктов для ГОКа занимаются более 100 индивидуальных предпринимателей. Большинство из них работает в Еврейской автономной области, остальные - в Хабаровском крае и других дальневосточных регионах. Но далеко не все предлагают товары собственного производства.

Участие посредников делает процесс снабжения ГОКа более долгим и трудозатратным. Поэтому уже не раз руководители предприятия пытались договориться о прямых поставках с местными фермерами. Проводили встречи, рассказывали о преимуществах. И только недавно смогли добиться ответной реакции.

- Почему у них не получалось с нами сотрудничать, мне сказать сложно, - заметил Юрий Макаров. - Но раньше они были не готовы привозить нам продукцию. Сейчас такая договоренность достигнута.

Правда, пока она только устная. Но, судя по всему, за письменной дело не станет. Тем более что идея пришлась по душе главе региона.

- Федеральная трасса есть, привезти продукцию проблем не составляет. А главное, это гарантированное сотрудничество на многие годы, - заметил губернатор Александр Левинталь.

Такое взаимодействие, считает он, позволит расширить рынок сбыта для местных аграриев и будет способствовать наращиванию сельхозпроизводства в регионе.

Сейчас поставками продуктов для ГОКа занимаются более 100 индивидуальных предпринимателей. Но далеко не все предлагают товары собственного производства

Уже в текущем году горно-обогатительный комбинат планирует закупить у фермеров свежий картофель, морковь, свеклу, помидоры, свежую и квашеную капусту и другую продукцию.

- Главное для нас - работать напрямую, - подчеркнул гендиректор ГОКа. - Мы не хотим просто сменить одного посредника на другого.

Такая позиция определяется и тем, что только при прямых поставках потребитель может быть уверен в качестве продукта. А для фабрики, которая попросту остановит работу, если сотни рабочих вдруг слягут в больницу с пищевым отравлением, это фактор определяющий.