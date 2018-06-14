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14.06.2018 07:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Со своих полей

Местные фермеры накормят 1,5 тысячи фабричных рабочих
Текст: Дина Непомнящая (ЕАО)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока №7590 (127)
Одно из крупнейших дальневосточных предприятий - Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат в Еврейской автономии - решило поддержать региональное производство и одновременно обеспечить себя свежей сельскохозяйственной продукцией. Руководители ГОКа договорились с тремя производителями из Биробиджанского района о поставках товаров для фабричной столовой.

С учетом того, что общее число сотрудников комбината к 2018 году достигло почти 1,5 тысячи человек и продолжает расти, объемы закупок планируются немалые. Как рассказал генеральный директор предприятия Юрий Макаров, в год только картофеля организация приобретает целую тонну.

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Сейчас поставками продуктов для ГОКа занимаются более 100 индивидуальных предпринимателей. Большинство из них работает в Еврейской автономной области, остальные - в Хабаровском крае и других дальневосточных регионах. Но далеко не все предлагают товары собственного производства.

Участие посредников делает процесс снабжения ГОКа более долгим и трудозатратным. Поэтому уже не раз руководители предприятия пытались договориться о прямых поставках с местными фермерами. Проводили встречи, рассказывали о преимуществах. И только недавно смогли добиться ответной реакции.

- Почему у них не получалось с нами сотрудничать, мне сказать сложно, - заметил Юрий Макаров. - Но раньше они были не готовы привозить нам продукцию. Сейчас такая договоренность достигнута.

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Правда, пока она только устная. Но, судя по всему, за письменной дело не станет. Тем более что идея пришлась по душе главе региона.

- Федеральная трасса есть, привезти продукцию проблем не составляет. А главное, это гарантированное сотрудничество на многие годы, - заметил губернатор Александр Левинталь.

Такое взаимодействие, считает он, позволит расширить рынок сбыта для местных аграриев и будет способствовать наращиванию сельхозпроизводства в регионе.

Сейчас поставками продуктов для ГОКа занимаются более 100 индивидуальных предпринимателей. Но далеко не все предлагают товары собственного производства

Уже в текущем году горно-обогатительный комбинат планирует закупить у фермеров свежий картофель, морковь, свеклу, помидоры, свежую и квашеную капусту и другую продукцию.

- Главное для нас - работать напрямую, - подчеркнул гендиректор ГОКа. - Мы не хотим просто сменить одного посредника на другого.

Такая позиция определяется и тем, что только при прямых поставках потребитель может быть уверен в качестве продукта. А для фабрики, которая попросту остановит работу, если сотни рабочих вдруг слягут в больницу с пищевым отравлением, это фактор определяющий.

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