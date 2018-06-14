Из Сеула во Владивосток открылся новый прямой авиарейс

Новый прямой рейс из Сеула встретили в ночь с 13 на 14 июня в приморской столице. Воздушное судно принадлежит авиакомпании из Южной Кореи, которая теперь будет регулярно выполнять полеты по этому направлению.

- Теперь еженедельно по понедельникам, четвергам и субботам на этом маршруте будут летать самолеты Boeing 737-800, - рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток.

По оценкам специалистов, новый рейс должен пользоваться популярностью, так как сейчас южнокорейское направление стало одним из самых востребованных у пассажиров. Только с начала 2018 года спрос на него вырос в 1,5 раза.

- В текущем сезоне новая авиакомпания планирует увеличение частоты полетов из Сеула, а кроме того откроет рейс из еще одного южнокорейского города - Пусан, - заявил директор по авиационной коммерции аэропорта Александр Бобров.