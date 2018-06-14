На центральной площади Владивостока рядом с краевой администрацией шесть женщин голодали почти сутки, чтобы обратить внимание на проблему детей-сирот, которые не могут получить положенное государством жилье. Им как детям-сиротам положены квартиры, на руках есть решения суда четырехлетней давности о предоставлении жилплощади. Документы есть, а квартир нет. Таких, как эти женщины, оставшихся без жилья и почти без надежды его получить, в Приморье больше семи тысяч человек. Власти пошли навстречу - предложили временный вариант размещения.

Приморье - один из самых проблемных регионов по части предоставления жилья детям-сиротам. В конце прошлого года край вышел на первое место в стране по количеству судебных решений, обязывающих администрацию региона предоставить жилье этой категории граждан. Как выразился главный судебный пристав Приморья Алексей Кузнецов, взыскание по всем исполнительным листам способно "обрушить бюджет края". Чтобы одномоментно обеспечить квартирами всех очередников, нужно 8,5 миллиарда рублей. Край же ежегодно может тратить до одного миллиарда. Но и эти деньги расходуются не все - два последних года были проволочки с отбором земли под строительство, проблемы со строительством, с покупкой жилья на вторичном рынке. В ходе проверок прокуратура нашла нарушения в действиях должностных лиц. По словам старшего помощника руководителя СК РФ по региону Авроры Римской, ведомство возбудило два уголовных дела. В мае одно из них, чьим фигурантом стал бывший директор департамента градостроительства Приморья, направлено в суд. По версии следствия, он не выполнил свои должностные обязанности и в результате не были построены пять 36-квартирных домов.

Этой весной для детей-сирот в Приморье приобрели 42 квартиры. До конца года планируется выкупить еще около 300 квартир. Если получится. Часто квартиры на вторичном рынке не подходят под условия госзадания, а аукционы срываются - нет желающих участвовать. Так, из объявленных в марте 45, состоялись 18. Региональная администрация обещает в ближайшие годы возвести 12 жилых домов. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко предложил правительству РФ разрешить выпустить сертификаты, дающие тем, кто стоит в очереди, право приобрести жилье.

В качестве меры, которая должна снизить остроту проблемы, власти стали выплачивать компенсацию за аренду жилья - 5 тысяч во Владивостоке и три в муниципалитетах. Но это, конечно, полумера - аренда "однушки" в краевом центре стоит 20-25 тысяч.

Оставшихся без жилья и почти без надежды его получить в Приморье больше семи тысяч человек

Что касается голодавших на площади, их на следующий день пригласили на переговоры в администрацию края и обещали комнаты в общежитии. Вице-губернатор по вопросам образования Ирина Мануйлова также предложила им выбрать тех, кто войдет в комиссию, распределяющую жилье. Пояснив, что власти заинтересованы в том, чтобы нуждающиеся взяли на себя функцию внешнего наблюдателя.