Правительство РФ приняло решение обнулить ставки НДС на внутренние воздушные перевозки в регионы Дальнего Востока. Это поможет уменьшить стоимость перелетов в округ из других регионов РФ и обратно. Однако цены кусаются и на местных авиамаршрутах. Как снизить за­облачные тарифы и возродить малую авиацию ДФО, рассказал председатель Дальневосточной территориальной организации профсоюза авиационных работников Хасан Серожединов.

Хасан Ахтямович, какие проблемы наиболее остро стоят перед авиацией Дальнего Востока?



Хасан Серожединов: Одна из основных - отсутствие отечественных самолетов для региональных и местных маршрутов. Найти российскую альтернативу изношенным Ан-2, Ан-24 и Як-40 сейчас сложно. Приходится использовать зарубежные самолеты. Успешный опыт в этом плане накоплен у Приморья. Там закупили несколько 19-местных канадских DHC-6, перекрыв ими маршрутную сеть внутрирегиональных авиалиний времен Советского Союза. В Хабаровском крае сделали ставку на более дешевый чешский L-410. Но восстановление посадочной полосы для него обходится в несколько раз дороже, чем для DHC-6, который садится практически везде. На реконструкцию только одной аэродромной площадки ДФО, сеть которых оказалась уничтожена после развала СССР, требуется в среднем 60 миллионов рублей. Деньги выделяются, но не всегда их осваивают. Одна из причин - отсутствие специалистов. При Советском Союзе всей аэродромной сетью на Дальнем Востоке управляло одно предприятие. Сейчас аэродромов в несколько раз меньше, а организаций - более десяти. Никакой согласованности в их действиях нет.

Вы говорите, что нет отечественных самолетов. А как же гордость Хабаровского края Sukhoi Superjet 100?



Хасан Серожединов: "Сухой" очень хорош, но 73 процента его комплектующих - зарубежного производства. Это влияет на конечную стоимость самолета, к тому же запчасти в любой момент могут "попасть под санкции". То же самое касается и L-410, потому что двигатель там американский. Плюс ко всему Superjet 100 не может составить никакой конкуренции популярным Airbus A319 или А320. Поэтому целесообразнее сделать его на меньшее количество мест - 60-75. На создание укороченного варианта выделили 84 миллиарда рублей, но даже после этого там останется 60 процентов зарубежных зап­частей.

А ведь десять лет назад уже был готов и полностью сертифицирован российский самолет Ту-334. Но его производство тормозят на федеральном уровне. Безо всякого госзаказа разработан и построен на заводе в Улан-Удэ из композитных материалов самолет ТВС-2ДТС. Пилоты высоко оценили его летные и посадочные характеристики. Первую партию закупила Якутия. Но цена установленного в ТВС-2ДТС канадского двигателя превышает стоимость самого судна. Значит, нам необходимо разрабатывать отечественные самолетные двигатели. Еще в 2006 году президент страны дал такое поручение, но оно до сих пор не выполнено.

Переход на российские самолеты поможет снизить цены на авиаперелеты?



Хасан Серожединов: Частично. Полностью перейти на самоокупаемость полетов на Дальнем Востоке, в Сибири и Забайкалье невозможно. Отрасль дотируют даже в Канаде и в США. Но там нет дополнительных аэропортовых сборов. Это же смешно: зачем брать сборы, а потом дотировать? Требования предъявляются совершенно необоснованные. Вокруг аэродромной площадки предусмотрен забор, кроме того, там должны быть: собственная пожарная машина (а цена и обслуживание такой техники выше стоимости самого самолета) с экипажем, метеослужбы, служба безопасности, рамочные миноискатели и прочее. Ну от кого, скажите, в якутской тундре, где все друг друга знают, охранять аэродром? Самолет прилетает два раза в неделю, а охрана просто получает зарплату.

На реконструкцию только одной аэродромной площадки в ДФО, сеть которых оказалась уничтожена после развала СССР, требуется в среднем 60 миллионов рублей

К примеру, на Аляске и в Канаде это происходит так. В день рейса руководитель аэродрома на своем автомобиле проезжает по посадочной полосе, разгоняет гуляющих на ней оленей, зайцев. Затем сам регистрирует пассажиров, проводит досмотр багажа. Пожарную машину пригоняют из ближайшего поселка только на время посадки, а потом отправляют обратно. Метеоусловия на посадочной площадке передает руководитель аэродрома. Нет у них таких бессмысленных, требующих огромных расходов нормативов.

Второй фактор для снижения цен - регулирование стоимости авиа­керосина. В прошлом году она выросла на 17-25 процентов, а в Симферополе - сразу в два раза. В ФАС подорожание объяснили ростом объема перевозок. Но по законам экономики, чем больше товара производим, тем он дешевле становится! Авиакомпании возмутились, но пожали плечами и увеличили стоимость перелетов. Ведь на Airbus, Boeing до 40 процентов цены топлива закладывается в билет.

А кадров для гражданской авиации на Дальнем Востоке хватает?



Хасан Серожединов: У нас дефицит высоквалифицированных летчиков. К сожалению, мы ушли от советской системы подготовки пилотов. Ни один выпускник летного училища не садился сразу в большой самолет с автоматикой. Он начинал работать на Ан-2 с ручным пилотированием, учился чувствовать на нем землю. Затем самые одаренные могли перейти на Ил-18, и только лет через десять (если еще повезет!) добирались до самолета Ту-154, Ил-62.

Сейчас летчиков сразу сажают вторыми пилотами на Airbus, а они летать не могут и теряются в случае перехода на ручной режим. Отсюда - большинство авиакатастроф. Нужно вернуть советскую систему подготовки. Пусть выпускников училищ присылают на Дальний Восток и в Забайкалье, чтобы начинали с малой авиации. Но при условии, что их не заберут в армию. Пилот за год может потерять квалификацию.

Нужно также дать Росавиации больше, нежели сейчас, полномочий для контроля над малыми авиакомпаниями. В них просто невозможно из-за финансовых проблем обеспечить безопасность полетов. Раньше подобные компании жестко контролировали, сейчас вмешиваться в производственную деятельность частных предприятий запрещено…