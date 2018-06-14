На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

Сегодня утром в акватории Тихого океана зарегистрировано землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Камчатскому краю, ссылаясь на данные службы срочных донесений города Обнинска.

"Эпицентр землетрясения находился в 138 километрах юго-восточнее села Никольское Алеутского муниципального района. Расстояние до береговой линии составило 10 километров", - говорится в сообщении.

По информации специалистов, сейсмособытие произошло на глубине 40 километров. Жители населенных пунктов региона подземных толчков не ощутили.

Угроза цунами не объявлялась.