Название первого населенного пункта, появившегося на "гектарах", одобрили депутаты Хабаровского края. Село будет носить имя Дальневосточное. Фактически это означает, что в округе официально создано поселение на бесплатных наделах. Что дальше?

На бесплатных наделах, ставших основой для новых поселений, пока нет ничего, к ним понадобится прокладывать дороги, тянуть линии электропередачи. А в планах - строительство школ, детсадов и магазинов. Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Первый пошел

Как отметил председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской, теперь дело за малым.

- После принятия постановления думы процедуры по наименованию нового села практически завершены. Документы, обосновывающие предложение, и расчеты необходимых затрат будут направлены на экспертизу в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. А уже окончательное решение по данному вопросу примет правительство страны, - сказал Луговской.

Населенный пункт появился в южной части края, на территории Кругликовского сельского поселения района имени Лазо. Его границы расширили прошлой осенью, включив в него земельные участки общей площадью 720 гектаров. Именно они стали базой для Дальневосточного. К слову, название при помощи анкетного опроса жители выбрали сами.

Специально для того чтобы официально признать новое село, в феврале был принят соответствующий краевой закон. В его рамках "гектарщикам" помогут создать инфраструктуру. Разработка генплана обойдется в 30 миллионов рублей: согласно ему, появятся детский сад, школа, магазины. Уже выбран подрядчик, который построит автотрассы. А заниматься подключением села к электричеству будет Дальневосточная железная дорога, ее подстанция с избытком мощности расположена в Кругликове.

Именно возможность подключения к электросетям и транспортная доступность побудили одного из будущих жителей села Михаила Утробина взять здесь пять гектаров земли.

- Меня все устроило: рядом проходят линии электропередачи, федеральная трасса и от Хабаровска недалеко - 45 километров, - говорит Михаил.

Всего в крае образовалось четыре агломерации из "дальневосточных гектаров". Помимо Кругликова они сформировались вокруг сел Краснознаменка, Свечино и Елабуга.

На создание их инфраструктуры, по предварительным расчетам, потребуется более 700 миллионов рублей.

- Свыше 400 миллионов будет выделено из краевого бюджета, 319 - из федерального. В эту сумму входит разработка проектно-сметной и градостроительной документации, прокладка дорог и объектов сетевого электрохозяйства, - рассказал министр инвестиционной и земельно-имущественной политики края Сергей Желонкин.

Провода потянут за околицы

В Якутии пока не будут создавать новые населенные пункты на базе агломераций "дальневосточных гектаров", хотя подходящие для этого скопления участков есть. Первым делом местные власти займутся расширением границ действующих поселений, вблизи которых гражданам выделено большое количество бесплатных наделов.

- Мы рассматриваем этот вариант, поскольку у нас практически с 2000-х годов ведется работа по изменению границ поселений за счет земель лесного фонда, - объяснила министр имущественных и земельных отношений республики Евгения Григорьева.

Есть в этом и другой резон. Продлить имеющиеся коммуникации за окраины существующих населенных пунктов получится быстрее и дешевле, нежели тянуть их в совершенно не обжитые места.

На инфраструктуру для четырех агломераций в Хабаровском крае потребуется более 700 миллионов рублей: свыше 400 - из краевого бюджета, 319 - из федерального

Сейчас в пяти районах Якутии насчитывается семь поселений - кандидатов на расширение. Относительно четырех из них все уже практически решено, а по остальным подробно расписано, какие работы и когда будут проведены.

- У нас есть понимание стоимости линейных объектов. В первую очередь мы обеспечим поселения электроэнергией и дорогами. В дальнейшем там, где возможно, займемся газификацией. Планируем, что до октября 2019 года будет готова проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу, - отмечает зампред правительства республики Игорь Никифоров.

В некоторых случаях часть инфраструктуры достаточно будет обновить, поскольку она уже есть. К примеру, "гектарщики" намерены вернуть жизнь в село Булун Амгинского района, которое пришло в упадок в конце 1990-х.

Коммуникации там частично сохранились, хотя, конечно, надо будет прокладывать и новые линейные объекты. Гектары в Булуне получили 54 человека, и обживаемая территория выходит за существующие границы села.

Пока работы "на земле" по созданию в агломерациях инфраструктуры не ведутся - идет разработка проектно-сметной документации, на что в региональной казне в 2018-м предусмотрены девять миллионов рублей. По замыслу местных властей, строительство дорог и ЛЭП начнется в следующем году. Для начала из федерального бюджета на эти цели Якутии выделено 80 миллионов. Таких денег, конечно, на все не хватит. По оценке главы регионального минстроя Веры Кузаковой, на строительство коммуникаций потребуется более полумиллиарда рублей. Правительство республики надеется на федеральную поддержку и в дальнейшем, тем более что в минвосток­развития неоднократно заверяли: финансовая помощь на реализацию программы будет.

Второе рождение

По данным министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области Елены Гах, на начало лета от желающих получить "дальневосточный гектар" на островах поступило 15,5 тысячи заявлений, передано в пользование 4,5 тысячи га земли.

- Половина заявителей знает, чем будет заниматься, - говорит чиновник. - Например, каждый десятый берет надел, чтобы построить дом, каждый четвертый - для личного подсобного хозяйства. Вторая половина пока в раздумьях.

Самые лакомые куски земли - на юге острова, в часе езды от областного центра. Здесь образовались и агломерации "гектарщиков". Рекордсмен - Корсаковский район, на долю которого приходится каждый пятый сахалинский "гектар". Здесь "сложилось" три агломерации близ существующих сел: около Охотского выбрали наделы более 430 заявителей, Соловьевки - свыше 270, Подорожного - 100.

- В Охотском и Соловьевке планируется расширение границ существующих населенных пунктов, - говорит начальник отдела землепользования районной администрации Марина Салимгараева.

Подорожное, обезлюдевшее в постперестроечные годы, теперь имеет все шансы на второе рождение. Еще один самостоятельный поселок появится в Долинском районе, где будущие жители заняли площадь в 178 гектаров.

Инфраструктурные преобразования потребуются для всех населенных пунктов. Для существующих - это увеличение мощности трансформаторных подстанций, для создающихся нужно построить еще и дороги.

Районные администрации уже завершили конкурсы на проектирование и инженерные изыскания под будущее строительство.

- На 2018 год в бюджете области на Долинский район заложено 35 миллионов рублей на энергетический проект и 18 миллионов на транспортную инфраструктуру, - говорит Елена Гах. - Расходы по инфраструктурным проектам в Корсаковском районе за три года превысят 250 миллионов рублей.

О строительстве или расширении школ и детских садов, по мнению министра, говорить рано, поскольку сами гектары еще только на первом этапе освоения - пользователи рубят деревья, расчищая наделы под будущее строительство и посадки.