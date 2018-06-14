О погибших в Сирии медсестрах в ЕАО будут напоминать золотые птицы

Сегодня утром в Биробиджане на территории филиала ФГКУ "301 военный клинический госпиталь" Минобороны РФ открыли мемориал погибшим в Сирии военным медсестрам Надежде Дураченко и Галине Михайловой. Памятный символ представляет собой черный обелиск с серебряной звездой, двумя золотыми птицами и чашей со змеей.

- Почетное право открыть памятник было предоставлено кадетам ДОСААФ. Кроме того, в церемонии принимали участие военнослужащие, сотрудники военного госпиталя, в том числе его начальник Сергей Бекмурзов, студенты медицинского колледжа и родные женщин. Память погибших почтили минутой молчания, - рассказала "РГ" сотрудник управления по внутренней политике ЕАО Юлия Семенова.

Отдать дань уважения героическим медсестрам пришли многие жители областной столицы. В конце церемонии к мемориалу возложили цветы, а студенты медколледжа выпустили в небо белые шары.

Справка "РГ"



Надежда Дураченко и Галина Михайлова погибли в Сирии во время обстрела террористами российского мобильного военного госпиталя в Алеппо в декабре 2016 года. В декабре 2017 года на здании медицинского колледжа в Биробиджане в честь погибших открыли мемориальную доску.